強權加息競爭 是否應該加入

美國聯準會（Fed）宣布加息三碼，至此從今年1月起，已連續五次加息，並且從6月開始連續三次加息三碼。Fed再度重申高度關注通膨風險，繼續加息三碼是適宜的，也強烈承諾要讓通膨率降至2％目標。

多數Fed決策者預計到今年底，還會加息五碼，強調11月繼續加息三碼可能性；更預期中位值利率 到明年的5％峰值，比市場之前預計明年峰值4.5％還高，意味著Fed的加息力度，最終會比市場預期大。

迄今為止，今年約有90國央行 開啟加息行動，其中一半以上都至少一次性加息三碼。根據跨國金融經濟智庫資料，全球主要央行今年第三季將賡續啟動1980年以來最大競爭加息潮，且後續升息縮表的加碼累進行動，可能延伸到明年底；為讓通膨降溫，全世界主要央行正卯足全力「猛踩緊縮煞車」行動，更不惜犧牲經濟發展「硬著陸」，甚至「滯脹衰退」的惡果為代價。

觀察家普遍預計，到明年各國主要央行基準利率，將普遍提高至5％的水準，達到去年平均水準兩倍，以此將核心通膨率控制在5％左右。照世界銀行報告模型計算結果，若主要央行致力將通膨水準控制在2％目標區間內，利率可能會突破6％以上高標。

事實上各國央行也都清楚意識到，儘管更高利率、放緩滯脹的經濟成長，及疲軟的勞動力市場條件或許可降低通膨，但也必然會給家庭民生和產業營運帶來痛苦，成為這波競爭加息潮的「犧牲祭品」。

強加息從來不可能解決通膨問題，甚至反而會進一步惡化通膨情勢。主因是，包括美國與台灣在內的所有通膨挑戰，都來自於供給面的斷鏈與脫鉤，而不是需求面的超額假性需求肇致，加息縮表的緊縮貨幣政策，反而激升生產、供應、營運、消費及流通等成本，當然更加惡化既有的通膨問題。

要紓解當前高通 膨惡滯脹的另一個重要對策是，改採財政政策取代現行貨幣政策救經濟的可適方策；目前所知，將在明年採財政政策紓解國家社會陷入高通膨惡滯脹之虞的國家政府數量，預計將達到1990年代初以來的最高水準。這些國家的政策制定者制定的可適中期財政計畫，尤其必要為社會弱勢族群，包括家庭及中小型工商企業，保留提供針對性的救濟措施。這一戰略性思維作法，應可做為台灣的重要參考。