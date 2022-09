解讀拜登的真心話與「台灣政策法」

為求確認,「CBS 60分鐘」的節目記者再問拜登 總統「如果中國侵入台灣,美軍男女會防禦台灣嗎?」一如霸氣十足的美國公司執行長(CEO),拜登毫不猶豫地給出一個反射性回答,「會」。然而,隨後白宮照例聲明:「防禦台灣不是美國官方政策。」

確實,拜登雖然經常說真心話,但不一定都有可行性或能成為決策。例如,拜登上台前曾強烈批評沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德涉及謀殺美國記者卡舒吉,更揚言要阿拉伯成為孤立國家。但拜登卻迫於情勢在今年7月訪問阿拉伯,並與王儲碰拳示好。由此可見,眾說紛紜,各方的揣測經常趕不上變化。

美國國會研議中的「台灣政策法」是多人多方精心策劃的前瞻性法案。有人認為此法對未來兩岸關係的影響非同小可,一方面涉及美國對台的軍事掌控,另方面可藉此「掏空一個中國的內涵」。然而,基於對美國目前經常「做無本生意」的認知,中國若對該法案「置之不理」,也可能是有效可行的對策之一。確實,若中國的實力已經達到可以選擇武統或和統的程度,美國涉及兩岸的法案議題與文字遊戲均已無足輕重。

根據公開報導,該法的立法者認為「美國對烏克蘭 的準備與警覺性不足」,以致於俄烏開打後烏克蘭屈居下風。換言之,其邏輯思維大致為:(1)應提早接管台灣軍備,將台灣烏克蘭化,推行代理人戰爭以「拖垮中國」。(2)經濟制裁與凍結中國美元資產是「籌措軍費」的有效辦法。(3)運用日韓,有如運用北約,藉區域危機感以增加軍售並「中和中國實力」。(4)台海戰亂遠離美國本土,美國經濟可以獲益且政經「效益得以最大化」。(get the most out of it.)

將拜登的「反射性語言」與「台灣政策法」放在一起解讀會徒增困擾。事實上,對美國而言,本土政經與社會問題才是核心主軸。那麼,大陸當局對該法案將有何反應或報復行為?

首先,兩岸衝突屬於內戰層次,彼此相互攻擊僅限於去除反對勢力以消滅政敵,甚至可能完全不涉及軍事衝突。但若有外國勢力參與,成為長期的國際戰爭在所難免,於是第一擊便可能做出斷水斷電的毀滅性攻擊。其次,大陸對統一的決心超過打韓戰,對於運用人海、彈海、無人機海等各種戰術傾巢而出在所不惜,沒有底線。又若中美竟然發生直接軍事衝突,則中俄有可能趁機聯手攻佔日本,然後再慢慢商議撤軍條件。

因此,大陸當局可能會加大力道拋售美債與美元資產、鼓勵國際貿易去美元化、透過白俄羅斯 或其他國家間接地支援俄羅斯,甚至假戲真做,在美國期中選舉前對美釋出善意;既推又拉,相輔相成。另方面,兵不厭詐,模仿藉裴洛西訪台換取打破台海中線的方式,先對「台灣政策法」表示無法接受,必將有所反制,然後創造出對統一進程有用的新利基。

總之,八仙過海各顯神通,往往沒想到的才是最可能發生的。