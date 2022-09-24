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大腿摸到胯部 吳恬敏曝遭「菜鳥新移民」資深製作性騷

投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免

療癒心態

陳安利╱亞特蘭大

美好世間根基愛

諦造幸福德育賴

深切真摯感情在

相互殘鬥權勢代

灼痛紛擾憂傷害

滿目瘡痍苦楚哀

生靈塗炭烽火災

團結合作康莊邁

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普亭動員演說 希圖力挽狂瀾

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