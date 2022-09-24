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投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免

槍擊暴力猖獗 校園安全堪憂

黃思義／羅斯密

一大早，校門口就停著一輛警車。昨晚接到校長的緊急電郵通知說，學校其中一個廁所發現有恫嚇槍擊字眼。自從2020年的「黑命攸關」事件後，警力撥款預算被削減，原本駐校的校警職位隨之被取消。因此，每當預測有什麼特別事故要發生時，學區都得和地方警察局聯繫，當校長接獲校工報告後，即刻呈報學區，經警方調查後，認為證據不足，應該屬於惡作劇。為慎重起見，警察局派了警員到校園實地監視，全校緊張戒備，放學後證實是子虛烏有，但部分學生及家長們如驚弓之鳥，全校每班至少有一兩個學生缺課。

以前駐校校警除維持秩序外，還兼打擊售賣大麻、吸毒問題，當接到舉報時，還會增派警力、警犬搜索 。槍枝問題也是關注重點之一，教職員不只一次參加專題研習會，討論如何面對校園槍擊暴力事故，研討會上，演講者投射在銀幕上那些過去的血腥案件，死亡人數，真是怵目驚心。

1966年，德州Austin大學18死。1999年，科州Columbine高中15死。2007年，維州Virginia Polytech 大學33死。2012年，康州Sandy Hook 小學28死。2018年，佛州Stoneman Douglas 高中17死。2022年，德州Robb 小學21死。

我以前在越南教書時，私立華人學校有訓導主任、訓導員及學生風紀隊，公立越南學校有監學。聽一些來自台灣的朋友說，台灣高中還有教官，他們的職能是維持學校秩序安全，不過最多也就是檢查學生穿著、儀容問題， 遲到、早退考勤問題，拉幫結派、毆打欺凌問題；至於吸毒、暴力，主要是發生在校園外，也從未聽過槍擊大肆屠殺。對比如今美國校園，上述這些問題算是小巫見大巫，無法相提並論。

美國一般高中，自從校警撤離校園後，維持學校秩序安全主要落在保安人員身上。因基金短缺裁員，保安人員不夠，加上日益複雜的社會因素，校園安全問題前景堪憂。學生待在學校的時間少於在家庭和社會，大環境的感染力不容忽視，解決校園安全問題不可只侷限於學校。只有當社會家庭能夠維持寧靜和諧，才可保有校園環境的安全，只不過，知易行難，紙上談兵不濟於事。

「歡迎各位同學回來上課。」學校的擴音器正在進行晨間報告，播放校長的話：「我們的學校以學生的安全為第一優先。」 幾乎所有學區、學校的通告、電郵都出現這段熟悉的字眼， 學生們也許對它已經麻木，沒有誰認真傾聽。也不能怪學校當局，他們是處於被動，現在警察遇到劫匪都不敢亂開槍，槍擊屠殺暴力恐怕已成這個社會的沉痾，難以找到適當的靈丹妙藥。 看來校園安全只能寄望於上蒼的憐憫了。

槍擊 警察 學區

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