拜登減免學貸法案 引發爭議

就在8月底，美國總統拜登 突然又簽署了一個減免學生貸款 的法案，凡是欠學生貸款的人年收入在12.5萬元以下者，可以享受高達1萬美元的貸款減免。消息一出群情激奮，筆者也想就此議題發表自己的看法。

首先，這是為11月初的期中選舉最明顯的買票行為，是公開的賄選。老拜登上任以來外交軍事連連受挫，經濟內政形勢更是一團糟，狂發福利濫印鈔票，引爆世界性通膨暴漲，各大媒體都預測今年11月的期中選舉民主黨 將大輸，會喪失參眾兩院的控制權，所以在選舉前民主黨夥同拜登接連通過所謂的抗通膨法案和這個減免學貸法案，力圖收買人心，某種意義上講就是以金錢「換」選票，以維持政黨在高位。這種操作是明顯的假公濟私，嚴重的違反了社會公平正義的原則。

第二，減免學費法案一經公開就引發公眾的極大不滿。一位白人家長就怒斥民主黨議員，說我們辛辛苦苦省吃儉用為孩子付清了上學的昂貴學費，而那些好吃懶做、海灘聚會的浪蕩子們，卻因為自己的放蕩不羈反而享受政府的補貼，這公平嗎？事實確實如此，學生上大學時有人借貸、有人辛苦打工付清，這本身就是社會的選擇，如果只對年收入12萬5以下的進行救助，那麼對那些努力工作夜以繼日的勞動者就是懲罰，多掙錢某種意義上就是有罪了；再就是今年搞了學貸減免，那麼前些年還清的生活仍感拮据的要不要救助？明年以後上學的要不要減免？這事兒是擺不平的，而且是沒完沒了的。

總之，美國現在已經進入了一個劍走偏鋒，極度追求政治正確的牛角尖。尤其是民主黨，在這方面可以說是登峰造極，大學錄取幾乎要按膚色順次遞進，膚色越深加分越多，甚至到了要取消大學錄取考試的地步，要製造「零分」是光榮的極致入學推薦。而在對待燒殺掠搶的罪犯方面，民主黨也不遑多讓，先是推出950美元免入獄條款，再是零元假釋，讓罪惡分子秒抓秒放；現在又有議員推出監獄的犯人一旦生病立即釋放的瘋狂提議，並且有很大機會迅速通過，簡直是鼓勵犯罪了。

而眼下的學貸減免也是同一個路數，不努力反而得優惠，您說合理不合理呢。眼下的美國政治，總趨勢就是坑蒙拐騙，吃喝嫖賭以及燒殺淫掠之徒都是「弱勢群體」，他們是正義的一方；而勤勤懇懇，焚膏繼晷，辛勤工作的廣大中產階級，卻無形中被畫分為製造貧富差距的一組，一再被隱性的懲罰。筆者驚奇發現，在選票政治的壓力下，美國已從一個鼓勵個人奮鬥保護私有財產的國度，逐漸轉化成一個黑白顛倒、姑息養奸、殘害忠良的瘋狂社會，耍無賴完全躺平就可以堂而皇之的掠取他人的勞動成果，這簡直是按需分配，實現共產主義，已經不是筆者曾經認識的美國了。