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義大利首位女總理誕生 右派梅洛尼宣布獲領導權

佳偶

黎啟鏗╱艾爾蒙地

佳配成佳偶，

可遇不可求，

無縫水乳融，

相敬到白頭。

怨偶

求分不得分，

求離未能離，

朝夕怨憎會，

甩脱哀無期 。

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