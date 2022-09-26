民主黨全力抗反亞裔歧視

羅達倫╱舊金山

2022年8月20日，世界日報新聞報導「惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光，仇亞犯罪場面令人髮指」，文中引用共和黨全國委員會亞裔 媒體主任瓊森斯 (Nainoa Johsens) 評論，瓊森斯指民主黨 對付犯罪軟弱無力，造成罪犯更加膽大妄為；瓊森斯另提及最近罷免舊金山檢察長事件，批評民主黨須對最近反亞裔仇恨犯罪負責，同時聲言共和黨、亞裔社區立場一致，聯合對抗反亞裔仇恨，無論從全國、加州 、與地方角度觀察，瓊森斯所言遠離真實。

前共和黨總統川普常言：「民主黨治理之下…較之過去，更加放縱罪犯…。」新冠疫情爆發後，川普經常使用「中國病毒」(China Ｖirus) 或「功夫流感」(Kung Flu)用語來歸罪華裔與亞裔社區，或轉移其處理疫情無能風評。川普鼓吹反亞裔措辭，全國共和黨跟從持續使用，美國反亞裔仇恨暴力急遽飆升。

亞裔民主黨議員領導下，國會亞太裔小組立即警告此類歧視用語勢必惡化反亞裔仇恨事端，川普全然不予理睬，將反亞裔仇恨擴大成為普遍社會現象。2020年聯邦眾議院投票表決譴責反亞裔歧視決議案時，民主黨全數投贊成票，164名共和黨國會眾議員投下反對票，贊成譴責反亞裔歧視共和黨員僅有14人。

民主黨總統拜登2021年簽署通過代表紐約民主黨眾議員孟昭文(Grace Meng)與代表夏威夷民主黨參議員廣野慶子(Mazie Hirono)所提新冠仇恨犯罪法案(the COVID-19 Hate Crimes Act)。之前全案於聯邦眾議院表決時，得到民主黨全數支持，62名共和黨聯邦眾議員投反對票，民主黨拜登政府最近宣布撥款4950萬元計畫，加強家暴性侵害受害人服務，特別協助英語能力有限的亞裔民眾。

反亞裔仇恨事端一爆發，加州民主黨員全神對抗，加州亞裔民主黨州議員包括邦塔(Rob Bonta)、邱信福(David Chiu)、潘君達 (Richard Pan)、丁右立(Phil Ting)與我全力領導，推動通過歷史性的「亞太裔平等預算」(API Equity Budget)，預算總金額高達1億6650萬元，這是加州史上有關處理反亞裔仇恨事端與促進族裔平等最大一筆投資；值得一提的是，這筆歷史性投資沒有得到加州議會共和黨支持。

亞太裔平等預算基金中，1億1000萬元撥給提供服務，協助仇恨犯罪受害人組織，4550萬元撥予學校處理種族歧視問題，包括設立反仇恨熱線、確保反亞裔仇恨數據正確追蹤，1000萬元撥予少數族裔媒體，加強媒體服務亞裔與其他少數族裔社區。

另由八位加州民主黨參議員、眾議員組成的亞太裔立法小組(Asian American & Pacific Islander Legislative Caucus, AAPILC)繼續領導推動反仇恨犯罪立法，其中包括AB 2448法案，規定商業機構訓練員工偵測、傳報種族歧視行為，以及 SB 1161法案，加強公共交通乘客安全，避免遭遇仇恨事端侵擾。

另與瓊森斯所言相反，地方層級方面，亞裔民主黨領導最近促成罷免舊金山檢察長博徹思(Chesa Boudin)。罷免博徹斯選戰主席蔣美琴(Mary Jung)是華裔婦女，也是前舊金山民主黨主席；另一位罷免選戰主要領導為刑事檢察官湯曉慧(Nancy Tung)，她也是舊金山民主黨民選領導。舊金山民主黨選民占壓倒性多數，絕大多數選民，包括亞裔民主黨員在內，投票罷免博徹思。

身為第四代華裔，我哥哥擔任聖荷西警官工作，我推出一系列支持加州警力法案，榮譽當選加州警長協會 (the California Police Chiefs Association) 與加州保安官員研究協會(Peace Officers Research Association of California, PORAC)年度議員。我深信支持警力改革與提供執法資源並不相互排斥，兩者相輔相成，我們可立法支持保護我們身家安全的榮譽警官。

美國民眾於川普時代習慣聽信錯誤訊息，他的共和黨同路人繼續製造謊言稱民主黨不關心公眾安全，不關心反亞仇恨犯罪。不要去相信這些謊言。