我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對抗中國 美擬提前讓澳洲於2035年獲得核潛艇

義大利首位女總理誕生 右派梅洛尼宣布獲領導權

一切都是季辛吉惹的禍

楊建成／台北

美國前國務卿季辛吉投書華爾街日報，刊出題為《新冠病毒大流行將永遠改變世界秩序》文章。季氏此文，是不願見到美國及美國所領導的西方價值，因此世紀疫情受到巨大衝擊，導致現有世界秩序鬆動與重塑。

1970年代，季辛吉發表名著：「美蘇核子僵局下世界多元化」，當年總統尼克森認同，聘為國務卿；安排訪問北京，拉攏中國對抗蘇聯。迫使中東沙烏地阿拉伯等石油生產國，以美元為支付貨幣，建立「石油＝美元」全球化制度。在此基礎下，進行金融及市場全球化。形成50年來，主宰全球的格局。蘇聯在美元金融利器下解體。因此，在新冠病毒席捲全世界的時刻，季辛吉發表此文章，當然引起世界強權領導人關注。

季辛吉認為，新冠病毒後的世界秩序結構必然重新建構，勢將引發「西方個人主義為核心的民主政治制度」vs.「共產主義以集體利益優先的一黨專制」的正面挑戰。當面對如病毒全面入侵時刻，民主國家能否有效抵抗？萬一有朝一日，外星人襲地球，民主國家有存活能力嗎？其次，病毒顯然削弱了美元影響力。

美國如今本身列入「石油生產國」，搬石頭砸自己腳。此種稱「石油＝美元」霸全球化金融結構能繼續維持嗎？

2020年4月中旬，中國大陸有效控制新冠病毒，逐步開禁、復工，恢復正常生活。3月中旬，中國宣布向82國家、世界衛生組織、非盟伸出援手協助控制疫情，歐美國家正陷入疫情失控，中國的作為，真讓人羨慕又妒忌。

如季辛吉預言，歐美民主制度強調個人自由，無法有效封城、隔離，將必成為新冠病毒重災區。川普前總統於是首先發難：指責中國「製造、擴散」新冠病毒，須負賠償責任；繼之，澳洲、英國、法國、德國紛紛發出譴責中國言論，形成1900年八國政府組織「八國聯軍」進攻滿清政府態勢。

川普政治考量，最優先是他個人連任議題。他在美國發出「救濟疫災人民」國庫支票上，印上他的「簽名」，美國曾經有些地方民眾發起簽署要求「中國賠償申請書名單」，川普選舉團隊料想，凡是領取「救濟支票」及「簽名要求中國賠償」者，很可能成能川普的「鐵票部隊」，這是非常奇特的選舉操作。而澳洲、英國、法國及德國在疫情衝擊下，民窮財盡，開口索賠，最少可以減緩財政危機。從政策層面來觀察，如下圍棋選手，開棋時布下高明「定石」，現在發動「攻擊中國病毒失控」，待疫情後，進可攻退可守，只有百利無一害，如果真的要向中國索賠，這場官司最少三五年得不到結果。

誠如季氏所預言，疫情後全球格局必然改變，美國主導的世界遊戲規則，也必然變化或修正。中國崛起進程也必遇更多險阻，這正是考驗共產主義集權制度領導人，如何面對自由民主制度歐美強權挑戰。結局如何，拭目以待。

疫情 石油 川普

上一則

中國清零惡政 猛於新冠病毒

下一則

Fed連升3碼創紀錄 賠上歷史聲譽

延伸閱讀

川普海湖莊園被搜 司法部獲准繼續審閱機密資料

川普海湖莊園被搜 司法部獲准繼續審閱機密資料
紐約州檢長提控川普全家涉金融欺詐

紐約州檢長提控川普全家涉金融欺詐
川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州

川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州
前任官員：川普想挑殺人犯、性侵犯載往民主黨執政城市

前任官員：川普想挑殺人犯、性侵犯載往民主黨執政城市

熱門新聞

「一洲焦點」分析美俄中台新局勢、美國經濟政治。(世界新聞網、美聯社)

一洲焦點／普亭核武威脅、聯準會升息3碼、轉運無證客

2022-09-21 13:42

這一回 輪到美國為中共武統畫紅線

2022-09-20 02:00

美中科技戰升級 中國經濟榮景堪慮

2022-09-21 02:00

美對台愈清晰 台對陸愈模糊

2022-09-19 02:00

普亭動員演說 希圖力挽狂瀾

2022-09-23 02:00

戰略模糊不容模糊 戰略清晰難以清晰

2022-09-22 02:00

超人氣

更多 >
眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶

眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶
中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」

中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」
美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險

美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險
封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住

封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住
封面故事／華人存款被盜自救：投訴、報警、告銀行

封面故事／華人存款被盜自救：投訴、報警、告銀行