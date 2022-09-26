一切都是季辛吉惹的禍

美國前國務卿季辛吉投書華爾街日報，刊出題為《新冠病毒大流行將永遠改變世界秩序》文章。季氏此文，是不願見到美國及美國所領導的西方價值，因此世紀疫情 受到巨大衝擊，導致現有世界秩序鬆動與重塑。

1970年代，季辛吉發表名著：「美蘇核子僵局下世界多元化」，當年總統尼克森認同，聘為國務卿；安排訪問北京，拉攏中國對抗蘇聯。迫使中東沙烏地阿拉伯等石油 生產國，以美元為支付貨幣，建立「石油＝美元」全球化制度。在此基礎下，進行金融及市場全球化。形成50年來，主宰全球的格局。蘇聯在美元金融利器下解體。因此，在新冠病毒席捲全世界的時刻，季辛吉發表此文章，當然引起世界強權領導人關注。

季辛吉認為，新冠病毒後的世界秩序結構必然重新建構，勢將引發「西方個人主義為核心的民主政治制度」vs.「共產主義以集體利益優先的一黨專制」的正面挑戰。當面對如病毒全面入侵時刻，民主國家能否有效抵抗？萬一有朝一日，外星人襲地球，民主國家有存活能力嗎？其次，病毒顯然削弱了美元影響力。

美國如今本身列入「石油生產國」，搬石頭砸自己腳。此種稱「石油＝美元」霸全球化金融結構能繼續維持嗎？

2020年4月中旬，中國大陸有效控制新冠病毒，逐步開禁、復工，恢復正常生活。3月中旬，中國宣布向82國家、世界衛生組織、非盟伸出援手協助控制疫情，歐美國家正陷入疫情失控，中國的作為，真讓人羨慕又妒忌。

如季辛吉預言，歐美民主制度強調個人自由，無法有效封城、隔離，將必成為新冠病毒重災區。川普 前總統於是首先發難：指責中國「製造、擴散」新冠病毒，須負賠償責任；繼之，澳洲、英國、法國、德國紛紛發出譴責中國言論，形成1900年八國政府組織「八國聯軍」進攻滿清政府態勢。

川普政治考量，最優先是他個人連任議題。他在美國發出「救濟疫災人民」國庫支票上，印上他的「簽名」，美國曾經有些地方民眾發起簽署要求「中國賠償申請書名單」，川普選舉團隊料想，凡是領取「救濟支票」及「簽名要求中國賠償」者，很可能成能川普的「鐵票部隊」，這是非常奇特的選舉操作。而澳洲、英國、法國及德國在疫情衝擊下，民窮財盡，開口索賠，最少可以減緩財政危機。從政策層面來觀察，如下圍棋選手，開棋時布下高明「定石」，現在發動「攻擊中國病毒失控」，待疫情後，進可攻退可守，只有百利無一害，如果真的要向中國索賠，這場官司最少三五年得不到結果。

誠如季氏所預言，疫情後全球格局必然改變，美國主導的世界遊戲規則，也必然變化或修正。中國崛起進程也必遇更多險阻，這正是考驗共產主義集權制度領導人，如何面對自由民主制度歐美強權挑戰。結局如何，拭目以待。