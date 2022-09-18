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收回俄占領土 中國準備好了嗎？

甄璽（矽谷）

俄羅斯發動侵略烏克蘭的戰爭已半年多，在烏克蘭全民的英勇抵抗和北約國家的武器支援下，正在扭轉戰局，現在看來，俄羅斯如不主動撤兵求和，愈拖愈疲，有完全失敗的可能，某些分析家甚至認為俄羅斯會再度落入分崩離析的境地。

因此，已有許多中華愛國人士發表高見，要趁機收回俄國占去的幾百萬平方公里領土。如果真有這種千載難逢的機會，但中國準備好了嗎？

有人惋惜在1991年蘇聯解體時，中國未能趁機收回俄羅斯遠東地區原屬於我方的領土。問題是，當時中共驚恐萬狀，深恐落入蘇東波同樣崩潰下場，自身難保，哪裡還會想要僅機去收回帝俄時代掠奪我國的領土。「蘇聯共產黨竟無一是男人」中共只在惋惜蘇聯的崩潰，還有男兒會趁俄之危去收回故土嗎？

想不到普亭發動侵烏戰爭，有可能遭到敗落，百年之內或將兩逢良機讓我國去收回失土，但中國準備好了嗎？恐怕很難。

中共統治下的國力，比30年前蘇聯解體時增強了很多，從威風凜凜的機艦四方圍台預演，就可見一斑。在俄侵烏敗北沒落之際，揮兵烏蘇里江以東，黑龍江以北，收回故有領土，幾乎易於反掌。莫斯科援救遠東地區鞭長不及，我方將西伯利亞鐵路從中炸斷，使其無法迅速運兵補給，莫斯科只能乾瞪眼。

連烏克蘭都對付不了，還敢與中國大戰嗎？想用核武，而中國核武已非蘇聯時期想對北京核打擊可比，甚至不再需要美國嚇阻，用四億拼掉兩億，俄羅斯會從地球上消失，中國還有十億人。俄羅斯敢動核武嗎？

問題是，中共有一是男人嗎？何況蘇聯人對中共有撫育之恩，早就默認帝俄蘇聯占我疆域，公然聲稱中俄已無領土問題，至今仍與俄羅斯的勾結上不封頂，怎麼好意思出兵俄羅斯收回故土？

對台灣用武，中國人打中國人，屬一個中國論，倒還理直氣壯呢！

俄羅斯 中共 烏克蘭

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