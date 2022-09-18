美國剛經歷了一塲創鉅痛深的巨變，結果對全國民心與其應對未來的整體信心有難以估算的影響。

整體而言，在歷時兩年多的新冠疫情期間，美國的表現奇差無比，政府的抗疫應變能力遠不及各國，華爾街日報剛揭露一批數據：美國國民的平均壽命自疫情前的78.8降為76.1歲，計平均折壽2.7歲，這是自1996年後最低的平均壽命，使整整四分之一世紀的健康公衛努力化為泡影。

在教育方面，公立中小學的學測結果顯示在學校關閉，改採居家遠距教學後，以小學四年級的學生來看，僅閲讀與數學即分別下降五分及七分，退歩速率驚人。以數學而論，非裔掉落13分，拉丁裔八分，亞裔六分，白種族裔五分。若根據個人收入，則高低收入 者之間的差別更大，高收入家庭的學生在閲讀與數學兩科各掉落兩分與三分，低收入家庭的子弟則退步10至12分。在物質方面，高收入家庭普遍都有計算機與互聯網，67%的學生能夠適應遠距教學，低收入家庭在各方面都付諸闕如，成績呈直線下滑。

北歐的瑞典的各項防疫舉措都是進步國家中的翹楚，在教育方面，瑞典的各級學校都不關閉，政府認為學校形成的防疫缺口相當輕微，真正的關鍵是人民信任政府，美國則不然，民眾根本不同意學校開放，更不相信政府能執行良善的在校防疫，結果在疫苗 全面普及後，各級公立學校依然關閉，對經濟與就業市場造成的衝擊難以估計。

另一個必須正視的因素是美國的抗疫人事佈署，在抗疫戰鬥中作全盤決策的是全國疾病防治總署與傳染性疾病中心，這兩大機構的權限極度膨脹，領導後者近40年的安東尼．佛奇 博士曾傲然撂下他的名句：「我代表科學。」佛奇領導一批公衛專家掌控聯邦政府關閉學校與其他各級機構的規模與期限，對此美國的輿論已開始作沉痛的檢討：事實是關閉最久最徹底的各州，在染病及死亡人數上並沒有優於採寛鬆政策的州，在經濟層面的損失則嚴行關閉的各州遠甚於一些寛鬆的州，佛奇與他的公衛專家，再加上擁䕶他們的媒體結合起來使所有持異議者全面噤聲，在這方面形成了真正的「一言堂」局面。

有不少專家反對地毯式的關閉政策，他們主張先照顧年長者及染疫高危險族群，採重點關閉機制，並對防疫措施作滾動式的檢驗調整，這些建議均被佛奇以「違反科學驗證的實據」而否決。

結果是美國成為全球新冠死亡人數的冠軍，迄今已死107萬人，在此刻的全國每日死亡人數仍約400餘人，川普政府在新冠初起的一年內完全沒有作為，拜登政府除了在最初全面厲行疫苗注射外，並無任何新政，致令疫情全面失控，但在川普任期的最後對製藥廠無限施壓，竟令疫苗提前三年問世，這是一大亮點，雖然疫苗不能阻絶病毒的擴散，「群體免疫」更是空中樓閣，但是它確實增強了人體的抗疫力，在這方面美國厥功至偉。