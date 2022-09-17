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CIA副局長：習近平告知解放軍 至2027年具武統台灣能力

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

全民基本收入不可行

薛永康／托倫斯　

世界日報9月11日報導，洛杉磯無收入或是低收入人士每個月將可拿到1000元，為「全民基本收入」。這個提案可行嗎？

如果你住在洛杉磯，不時可以看到「事求人」的廣告。筆者的家庭醫生找不到護士助理，針灸醫生找接電話的小姐，時薪15元無人應徵。除了民眾擔心得到新冠辭職或是提早退休之外，疫情期間政府發放大量紓困金也使不少人變懶，待在家裡領錢與回去上班的薪水沒大差別，何必回去工作？現在政府以減少貧富懸殊為由，發放給低收入及無收入的民眾一個月1000元補助金，有這個必要嗎？

目前州政府對弱勢族群已經照顧得很好，有房屋津貼、白卡、食物券、免費手機等；洛杉磯市府甚至提供每一間造價高達2萬7000元、64平方尺新屋無條件給遊民居住，比喻洛杉磯為「遊民的天堂」也不為過。這些「無收入」的遊民吃住已經免費，難道還要給他們一個月1000元的零用錢？對於「低收入」的民眾拿到這筆如「天上掉下的錢」，會急著去找事嗎？

目前兩黨極端對立，共和黨一直想把歐記健保刪除以及減少福利，民主黨則盡力想把高昂的藥價減低，後者為民福祉不在話下，值得讚許，但是應該避免走極端亂發福利，每一個國民都應該自食其力。

對於新冠，政府可以「救急」，發紓困金去幫助失業民眾，但是不能無故「救窮」；除了應該救助身有殘障、不能做事的民眾外，給四肢健全無收入或低收入民眾每個人每個月「不勞而獲」的1000元實在荒唐。政府照顧民眾已經做得夠多了，亂發福利只會造成太多懶人，使美國生產力下降，急速走下坡。這種全民「基本收入」不合理也不可行。

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