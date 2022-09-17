要張亞中以救黨的聖人高自期許

「要以建國的工人自命，要以革命的聖人高自期許」，這是在參加1978年國民黨第11次全國代表大會的閉幕式，經國先生對所有與會代表、黨員同志 的期許。時隔將近半個世紀，雖然黨已經不黨，在911這樣一個悲壯的日子，聽了張亞中先生在洛杉磯救國救黨的請益之旅。我要把經國先生對同志的期許，改為對亞中先生的呼籲，「要以救黨的聖人高自期許」。

從長遠計，我借箸代籌為先生謀。先生應該旗幟鮮明地為下一任黨主席而戰。就近觀察以為：

主席之戰：亞中先生以學者論政的方式在去年黨主席之戰一炮而紅，其兩岸論述如暮鼓晨鐘吹皺那一灘死水， 引起多數黨員同志的關注。可能會有人認為韓國瑜旋風是為黨再造，但是這種民粹缺乏黨的大戰略思考，小漣漪不足以讓死水脫胎換骨，實不足道，徒增竊笑，最後連自己好不容易打下來的灘頭堡也被端了。

請益之旅：亞中先生的學者問政，最後不敵黨機器的操盤，敗下陣來。亞中先生這次僕僕風塵，名為請益之旅，其實海外的老同志不知尚能飯否？空有一腔熱血，對於黨的關切，我等也只能隔靴搔癢，發發牢騷，畢竟大家都去國多年，又不與聞機要，所見者淺。是故大家來聆聽張先生的兩岸統合大論才是真的。

學者問政：張先生是哲學及政治學雙博士，也是佛學會理事，因此以佛學的慈悲、哲學家的智慧、政治學者的專業，坐看兩岸風雲，應該是心如明鏡，既推動兩岸和合，主張一中三憲，兩岸統合，在當下台海兩岸兵凶戰危之際，雖然台灣居民素來處變不驚，但是國際投資 客並不能無視於此等凶象，不再投資台灣也是情理之中，可卻是台灣的悲哀。

政治專業：放眼當今，政治是一門專業，是培養萬人敵的宏觀治國視野，也訓練公僕管理國家機器的職能。可是目前的情況卻多是外行領導內行。經國先生以降的幾任元首，學農的、玩法的、法匠的、玩學位的；黨主席也是學農、法匠的、學史的、學會計的，不是他們不對，而是專業不對，是故沒有宏觀，也沒有論述，只有目光如豆的權位。美國今天兩黨的分裂又何嘗不是如此，都是學法的法匠，眼中只有法條，而沒有國家的大視野。張先生是政治專業，自當義無反顧爭取黨機器這屬於政治專業的舞台。

政治舞台：不在其位，難謀其政。先生在演講中提到各種理論，高到兩岸統合大論 ，細到地方選舉監票制度，廣到海外通訊投票 的可行性，但是沒有自己的舞台，空有一身武功也無法在救黨救國的進程中扭轉乾坤。孟子說「以小事大以智」，這是相對論，台灣之於大陸如此，先生之於黨中央 又何嘗不是以小事大，必須以智取。

救黨才能救國，最後用馬英九父親馬鶴凌的名言作結語，就是「組織的力量，是最大的力量；集體的智慧，是最高的智慧」，希望很快看到張亞中先生為主席的舞台之爭，運用集體的智慧，發動組織的力量。黨幸甚。