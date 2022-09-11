如何和平，奮鬥，救台灣？

國父中山先生臨終前在病榻上留下了知名的七字遺言：「和平，奮鬥，救中國！」成為全球華人 所知曉並感念其功德的名言。今天，大多數華人以及台灣友邦，無不認為台海局勢已經到了烏雲密布、兵凶戰危的境地。如果有一方一個誤判，打響了戰爭的第一槍，後果不堪設想，如何和平奮鬥救台灣？

政治家們都知道：軍事是政治的繼續。和平未到絕望時刻，絕不放棄和平；犧牲未到最後關頭，絕不輕言犧牲。台灣目前的狀況，社會朝野充斥著積極備戰，不畏犧牲，英勇抗敵的聲音，這種英雄氣概和一往無前的精神，的確能讓對岸望而卻步，不敢輕舉妄動。但是作為政治家而言，首先從政治上著眼，避免戰爭，兼愛非攻，人民的自由，生命的健康，家庭的福祉，才是政府追求的長遠目標。

中共 窮兵黷武，台灣人民在地理位置上無法擺脫這個凶惡的敵人。筆者訪問過邁阿密的小哈瓦那，那裡真像是古巴 人的天下，連邁阿密的市長也是古巴移民的後裔。那裡的古巴人對我說：古巴人民何其幸運，她相隔６０海哩的鄰居是美國；而台灣人民何其不幸，她的近鄰是中國。儘管如此，歷史上也有以小博大，取得勝利的例子，這就考驗台灣政治家的智慧了。

鼓勵人民士氣，啟動「反中保台」情緒，批判在野黨的軟弱無能，爭取選票以續執政，這在選舉策略上無疑是正確不過的。但是要提防物極必反，過猶不及，看到事物的正反兩面，審視長遠的所得所失，在政治上千萬不可成為近視眼。中國歷史上，有遠征匈奴兼公主和親的例子，中共1958年的金門砲戰，也採取「單打雙停，以利補給」的聰明政策，這哪裡像作戰，不過是離間台美關係，防範台灣獨立而已。現在的台海局勢，有望考慮降低溫度，釋放善意，加強交流，朝野政黨都可以派遣和平使者，甚至互邀參訪，不排除默認台灣版的九二共識，摸索和逐步進行兩岸談判，簽訂和平協議，在共處互利雙贏的原則下，爭取雙方承諾「台海現狀五十年不變」。儘管我們明白「協議」不是永遠和不會被撕毀的，但今天的世界局勢對台灣有利，今天的台灣政治家，也再不是國共和談時期的吳下阿蒙了。但如果一方面釋放善意（譬如近日蔡總統慰問四川地震等），而一方面又容許鷹派人物用言語惡化兩岸關係，就事倍功半了。

現今台灣多個民間團體共同召開記者會，呼籲2022年九合一大選所有參選人簽署「捍衛台灣，絕不投降」承諾書。在極左思潮的影響下，連一些平日頗有見識的人，也不得不隨大流簽了名。歷史上有很多忠臣良將的例子，他們寧死不屈的氣節為後人所歌頌。但是，這種絕不投降的另一面，是死亡和犧牲，進一步說，是國家淪亡，生靈塗炭，這不是台灣需要的！

台灣近年來，國際形勢大好，台灣的朋友遍天下。此時此刻，有利於嚇阻敵人的侵略，改善兩岸關係。宣揚「絕不投降」，實際上造成了國將淪亡，以死殉國的恐怖氣氛。如果國家到了即將淪亡的時候，你們的犧牲解救不了人民的痛苦，保全不了寶島的自由民主，除了後代記住你，對於台灣人民是沒有任何意義的。因為我們要爭取的是贏得勝利，而絕不是滅亡！

台灣需要備戰，但更需要的是避戰！