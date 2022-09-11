聯電榮譽董事長曹興誠日前召開國際記者會說明他捐30億元（台幣，下同，約9702萬美元）的初步用途，其中6億用來在3年內訓練出300萬「黑熊戰士」，4億用來訓練30萬「保鄉神射手」，其用意很明顯是要製造出「台灣民軍」去彌補正規軍的不足。

這個構想可使僥倖渡海的共軍 在登陸台灣之後必需面對台灣正規軍及民軍的雙重夾擊，如此「台灣古寧頭」發生的機率自然將大為增加。

雖然曹董這10億想訓練出300萬「黑熊戰士」及30萬「保鄉神射手」恐怕仍嫌太少，但他說明這只是拋磚引玉先帶個頭，同時他透露已經有一些企業及個人跟進，但大部分都選擇不具名，因此這個計劃在經費方面應該是沒有問題的。

這個構想的優點在於沒有「徵兵」之名而有徵兵之實，它雖非以全民為對象的徵兵制，但只要曹董所發起的對中共 「認知戰」得到一定比例台灣人民的認同，這300萬「黑熊戰士」的訓練成功絕對是輕而易舉的事而會形成「類徵兵制」。以目前的狀況來看，台灣人民認同曹董「認知戰」的比例非常高，所以「台灣民軍」很有可能會實現。

更重要的是訓練「黑熊戰士」類似「團練」而非正規部隊訓練，這不會影響正常的工作，大家只要在空閒時集中訓練即可，而基於保家衛國及自我防衛與自己國家自己救這項認知戰的普遍得到認同，預計參與者都必會有極高的受訓動機與救台灣的熱血澎湃。

但這個構想需要政府及軍方的積極配合，因為它需要場地及軍械與彈藥，曹董當然希望政府及軍方不會拒絕，因為對抗中共、守護民主、保家衛國、痛擊侵略是人人有責的，政軍各方及行政立法單位都應該強力支持。

「在鄉是良民，在營是良兵」應該是「黑熊戰士」的具體寫照，但他們卻也不是後備軍人，黑熊戰士比較正確與接近的名稱應該是「民軍」。

由於這批「民軍」都是自願受訓以便屆時能保衛鄉里及國家，因此士氣必然高昂無疑，若再加上另外30萬的「保鄉神射手」，屆時登陸的共軍必將面對台灣正規軍的正面決戰及黑熊戰士的持續游擊戰以及保鄉神射手的精準狙擊戰，如此登陸共軍能不去遭逢另一個「古寧頭」而慘被全殲實難矣哉!

曹興誠以區區一介平民之身在他近耄耋之年卻仍為了國家社會奮不顧身，他無怨無悔放棄晚年極度優渥條件的頂級富豪生活，竟甘冒被中共政治暗殺的可怕風險去登高疾呼、出錢出力。他為了台灣的安危，恢復中華民國 國籍，公開宣誓將為台灣鞠躬盡瘁，明顯已經遠遠勝過了幾乎檯面上所有的政治人物，廣大的台灣人民實在全都應該給曹興誠按一百個讚！