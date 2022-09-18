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台6.8強震 花蓮樓倒、橋斷、火車出軌 傷亡未知

貴州大巴車翻覆27死20傷 網爆「車上都是拉去隔離的」

秋老虎

楊遙╱聖彼渚

高溫驚破百，酷暑逼如煎。

觸手鐵欄燙，耽心空氣然。

中宵牛喘月，近午海生煙。

秋虎常為惡，南加火熱天。

南加 高溫

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治安差 華人該關心政治時事

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