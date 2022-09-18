治安差 華人該關心政治時事

﻿賈斯康又逃過罷免一劫！原因很多，不妨做個問卷調查：多少洛杉磯 縣民知道賈為何許人也？如果不知，則不會知道47提案；偷搶950元以下不必坐牢，以及其他重罪輕判的條例。據筆者所知，在華人 圈內一問三不知大有人在，遑論他們簽名罷免賈斯康。

「政治」是「管理眾人的事」，所以，為「眾人」的我們，必須知道誰在「管理」。賈斯康是洛杉磯縣的檢察長，負責提控或是釋放罪犯，為47法案的始作俑者，對目前治安每況愈下難辭其咎。

對於民眾不關心政治，只能說是十分遺憾；對於與自己有關的時事不知情則是不可思議。最近在華人區層出不窮的打劫案，在洛杉磯時報隻字未提，此時報零售一份高達3.66元，世界日報 一份僅0.75元，仍有很多華人不願意掏腰包去拿一份，當然不會知道在華人商場及住家發生的事情。

住家區域的好壞已無大區別：鑽石吧好區居然有劫匪在華人家中等待主人回家打開保險箱；也有華人戴著幾萬元的名表，在華人商場停車場被搶劫外還被擊傷。砸車窗偷皮包早已不是新聞，可悲的是仍有華人身懷鉅款，對「錢財不露白」以及華人是盜匪的目標毫無所知。

世風日下、盜徒囂張而且犯罪方法層出不窮，如果不關心時事不看報紙，不會知道如何防備；如果不關心政治，民眾永遠會是重罪輕判法律下的受害者。

身為華人，我們獨善其身不夠，即使「足不出戶也須知天下事」，筆者在此不是替世界日報做廣告，只有為民喉舌的世報關心華人的安全福祉。您如果不訂報，下次在華人商場購物時買一份世界日報吧！重要時事馬上在第一版面映出眼簾，無論華裔與否都需要關心政治和時事，不只是保護自己，也應該為社區的安全以及加州的前途著想。