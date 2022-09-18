戈巴契夫去世 引發兩極反應

就在8月30日，前蘇聯最後一任總書記、總統因病離世，世界各國的反應也天差地別，以美國為首的西方世界對其一生高度讚揚，而前蘇聯人民對他卻嗤之以鼻，這種兩極事態的確發人深省，筆者也想就此進行一番深入淺出的剖析。

首先，筆者以為歐美各國鐵定會高度讚揚戈巴契夫 的豐功偉績，因為他的在1990年親手瓦解了前蘇聯及其東歐集團，西方世界半個世紀最強大的敵人自己切腹了，當然值得慶賀；可是對蘇維埃聯邦各加盟共和國來說，人民的苦日子來了。由於戈巴契夫完全聽信雷根總統的忽悠，政治上徹底打散了蘇聯共產黨 ，使其喪失政權；繼任者葉爾欽在經濟上來個「休克」療法，使國家經濟斷崖式崩潰，要不是普亭從2004年開始強力振興，俄羅斯恐怕會成為乞丐國家。

同樣在1989年，中國的總書記鄧小平由於堅持共產黨的領導，鎮壓美國背後推動的顏色革命，被美國和西方口誅筆伐，一時間黑雲壓城、不被看好。但是筆者以為，鄧小平更了解中國的國情和歷史文化背景，他堅持改革的政治理念不動搖，而在經濟上一小步一小步的改革，帶領中國摸著石頭過河，經過30年的後續發展，今天的中國國富民強，軍力強大，足以證明當初鄧小平總書記的治國理念是正確的。而戈巴契夫的所作所為則使中國人民徹底醍醐灌頂、如夢初醒，感情一心投靠美國和西方，國家會被徹底分割和摧毀。

如今的世界就顯現出一種離奇的現象，美國和西方世界高度讚揚某些政治領袖，如南非的曼德拉、前蘇聯的戈巴契夫，說他們勇敢、智慧，其現實結果是他們把曾經強大的國家導入經濟崩潰和政治、主權上的分崩離析；反之，當美國和西方口沫橫飛地痛斥某些國家領導人專制獨裁，違反人權時，如對中國的鄧小平和新加坡 的李光耀，後者往往把國家治理得井井有條、穩步上升，現在的中國更有取代美國成為世界老大的勢頭。

以筆者看，政治領袖為了自己國家民族的長遠利益，勢必有一些做法要獎勤罰懶、揚善懲惡，但長遠來看卻推動了民族的復興和發展；而西方的政客滿嘴甜言蜜語，狂撒福利，討好萬方，長遠來說，對國家的發展反倒可能是掣肘，眼前的戈巴契夫，不就是個例子嗎？