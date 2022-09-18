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台6.8強震 花蓮樓倒、橋斷、火車出軌 傷亡未知

貴州大巴車翻覆27死20傷 網爆「車上都是拉去隔離的」

花月秋禱

陳安利╱亞特蘭大

明亮皎潔夜空照

寄語相思他鄉告

舉目倚窗樓臺靠

菊黃楓紅桂香飄

敢問歸來祈福到

山水遙隔雲海緲

朝暮彤霞緣繫導

感知逢時度良宵

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戈巴契夫去世 引發兩極反應

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東西博奕無止境

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