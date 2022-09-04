蘇聨解體在戈巴契夫時代

前蘇聨領導人戈巴契夫 逝世，褒貶不一，但大都認爲蘇聨是他解體的。這種看法不凖確。應該説，蘇聨解體是在戈巴契夫時代。

戈氏任蘇聨末代總統六年，「開放」政策縦有失誤，但問題矛盾是多年歴屆積累起來的，到他時總爆發，何況導致「解體」，他自己都感到突然，哪裏是他有意這様做呢？

蘇聨是在列寧、史大林奪權後，特別是二戰後不斷擴張併吞形成的16個加盟共和國，並將勢力擴大到東歐，確實是有過一段「輝煌」。但搶奪來的江山是不穏固的。史死後，矛盾不斷，北歐波羅地海立、愛、拉三小國，喬治亞、烏克蘭 、哈薩克 等國早已離心，一說散夥，積極響應。「膨脹之後必收縮」、「輝煌過後是暗淡」、「剝奪者必被剝奪」，這是所有共產國家的歴史規律，蘇聨東歐的坍塌造成的「蘇東波」是不以人們的意志爲轉移的。

蘇聨解體發生在戈巴契夫時代，當然和他脫不了干係。是耶非耶，功耶過耶？人們利益立塲不同，觀點當然各異。但必須依循客觀事實。試論是印度甘地絕食和平得來的獨立好，還是中國毛氏死傷千萬的奪權建國好？如今獨聨體、東歐國家狀況是解體前好，還是解體後好？各家見仁見智。

還有人說蘇聨解體是老美主使，聨手戈氏造成的，這更是無稽之談。毛氏說過，一切矛盾，內因是根據，外因是條件。怎能違背這個教訓呢？