台海兵凶戰危以來，在國際間流傳著一種議論：「中國大陸民族主義高漲，如果習近平任內不可能收復台灣，大陸人民因此會起來革命。所以中共 非得解決台灣問題不可！」，這真是天方夜譚，筆者斗膽說一句，假設毛澤東當年信口胡說一句：「我看台灣還是獨立好！」馬上全國人民就會星夜傳達最高指示，一個個流著眼淚，激動地歡呼：台灣獨立萬歲！不是嗎？ 毛曾經有一句詩詞“不須放屁！”何其粗鄙！而全國人民都興高采烈地高唱著為這句“詩詞”而配的交響曲：不須放屁，放屁，放屁⋯⋯。

世界日報八月三十日社論「兩岸的網紅，是真愛國或為賺錢？」，社論指出， 這類人（標榜民族主義的大陸網紅）其實借愛國的政治正確聚集攏粉絲，再收割韭菜，自己荷包賺得盆滿缽滿，標榜愛國主義，名利雙收。說的一針見血，入木三分。

今天的中國人，經過了共產黨的殘酷訓練，已經沒有是非，沒有公理，只有求生和趨利避害，這本來只是動物的本能。正如北京 電影學院教授郝建總結的一段話：「我們絕對知道在什麼時候可以拍案而起做出義正辭嚴狀，也絕對知道什麼時候必須對自己清楚萬分的問題保持沉黙,三緘其口，我們還有一個更可怕的表現，這就是柿子專㨂軟的揑：即在一個最安全的方向上做出好似怒不可遏，仗義執言，實際精打細算，八面玲瓏的完美演出。我們也知道什麼時候說什麼話可以上達天庭得到首肯，什麼話會觸犯衆怒。就我自已而言這種算計已經高度技巧、出神入化，這種掌握已經進入濳意識層面。」，這就是今天的中國人。

筆者出生國軍遺族，黑五類，是被社會壓迫的最底層。但是為了求生，從小也不得不習慣阿諛奉承強者，過著違心的生活。今天歌唱江青同志，明天大罵白骨精；今天頌揚林副統帥，明天大駡反革命賣國賊；毛死內心竊喜萬分，卻呼天搶地，嚎啕痛哭⋯⋯。這就是在中共殘酷統治下，可憐的中國人。

看看在海外，多少人逾期不歸，多少人投奔自由，多少人為了一張綠卡 焦頭爛額，多少人把妻子兒女送出苦海⋯⋯。不要相信什麼中國人的愛國主義，那是他們揣摩上意的表演，他們骨子裡為的是自己的利益，或者為了更好生存謀利的手段。

中國自古有為真理正義，不惜殺身成仁的人，有埋頭苦幹的人，有拼命硬幹的人，有為民請命的人，文天祥、史可法、譚嗣同、林覺民，都是我們民族的精神。而今天，中華民族的魂魄蕩然無存。魂兮歸來，哀我中華民族！