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美網／「沒大威就沒我」 小威廉絲含淚謝家人、球迷

中秋感言

黃晶萍／聖伯納汀諾

黃晶萍／聖伯納汀諾

年年中秋，今又中秋，

今年中秋，多事之秋，

台海風浪，讓人心揪，

兩岸統一，萬代千秋。

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秋夕賞月

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