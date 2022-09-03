我們生下來就獲贈兩份時空大禮，一份是為時一百年的時間大禮，一份是所在國土的空間大禮 。這兩份大禮的獲得人人平等，由於每個人的先天宿業，後天際遇加上自身努力的不同而有差别。就時間而言，生命的長短因人而異，有人一百年未用罄就提早出局，有人用罄後仍然存活 。就空間而言，有人一輩子不曾離開過自己的國土，有人走遍整個世界。在被規限的時空框架下，人生的道路卻是由每個人親自一步步走出來的，人生的風景，人生的内涵，是每個人自由選擇的，也是每個人自造自享的。

生命的最先起點不可得，生命的最後終點同理亦不可得。生命萬物從何來？皆從眾多因緣條件組合起來的當下所生所成，而眾多條件裡面的每個單一條件，同樣又再次地由其他眾多的條件組合所生所成，如此這般無限地延伸，不停地交相影響，人世間萬事萬物就這樣無窮無盡擴續下去。宇宙萬物緣生則有，緣滅便無；無了必再緣生，生了必再歸無。一切的有，只是因緣條件具足當下所產生的短暫現象，並無實體自性。人類生死兩頭空，中間幻有的只是一段段虚妄的過程，有人管它叫歷史。我們都是地球上的過客，握著生來即有，上天厚贈兩件時空大禮，進入各自的地域周期，無了期地在輪迴。

地球孕育，涵蓋古今將來一切生物以及非生物，形成大一統的共同體，天人合一，物我不異，共同生存死亡在同一個地球母親的大家庭裡，從未曾須臾離，我們不曾也不能離開地球一分一秒，這是全體生物非生物的最強宿命，最大幸福。除了地球，人類會驚覺其他星際，包括太陽系，銀河系都不值得，都不可留。在在處處都是太熱太冷太黑太毒太狂太烈太滅絕太無情太殘酷太恐怖！只有生活在地球上才是最溫暖，最幸福的。

地球以外，人類迄今仍未能尋獲任何一個可以讓萬物生靈安身立命的星球，而我們的地球母親卻充分提供我們所需的一切，人類自身又能奮發自強，無間竭的科技創發，無止境的靈性提昇，將地球村打造成為浩瀚宇宙唯一樂土，我們有幸作為地球組成其中之一個分子，手上握有的時空大禮雖然微薄，卻仍足夠讓我們盡情揮灑，逍遙生死，最後溶解化合在地球母親的懷抱中，更夫復何求哉。