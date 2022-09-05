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鬼月秋事

段建華／洛杉磯

「鬼月」者，「眼下」也；「秋事」者，「多事之秋」也。

2022年8月7日，是農曆壬寅年、戊申七月、鬼月第一天。進入了「立秋、處暑」兩節氣的多事之秋。

搜尋網絡，立秋節氣的三候是：初候，涼風至；二候，白露降；三候，寒蟬鳴。蟬小而青赤色者。

接著處暑節氣的三候是：初候，鷹乃祭鳥；鷹，殺鳥。不敢先嘗，示報本也。二候，天地始肅；清肅也，寨也。三候，禾乃登。稷為五穀之長，首熟此時。

其中有什麼玄機？中國老祖宗的應對智慧又是什麼？

先看「涼風至」，即冷風來了；「白露降」的白，屬金，方位是西，即西方的寒涼降臨；「寒蟬鳴」即臨終前的哀號。正是，不言而喻。接著，鷹乃祭鳥；鷹，殺鳥。即，用「鷹擊長空」，「殺鳥祭祖」，淘汰逆行；「不敢先嘗」，不是為了自己；「示報本也」，是為了展示正義之本。恰可，心領神會。

「天地之肅」，即，天下的整肅；「清肅也」，即，「清新肅舊」；「寨也」，即，形成一個寨子，圍而不入。更是，顯而易見。

「禾乃登。稷為五穀之長，首熟此時」，即，「成果即顯，碩果跟上，長期受益」。天地不仁，以萬物為芻狗。多事之秋，鬼事頻繁，豈可違背天地規律？

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