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美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

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拜登減免學貸 是散財童子的必要之惡

呂立祺／洛杉磯

「使用者付費」的基本概念是向特定使用受益人收取費用，以減輕政府部門的財政負擔。或即便在歐洲，上廁所都能體現「使用者付費」的精神。學生貸款也應該是本此精神在可操作的範圍內，以「降低貸款利率」才是正途。

拜登總統在8月24日宣布了各方望穿秋水的「學貸債務減免計劃」。這項計劃適用於聯邦的學貸及聯邦的Pell Grants的助學金。只要單身年收入在12萬5千元或夫妻的年收入在25萬元以下都可以享1萬元到2萬元的學貸減免。將有800萬有學生貸款者受益。據華頓商學院的測算，在十年內這減免計劃的成本將高達3291億。

美國大學及研究所學費高昂，許多學生為了求得大學文憑或取得高深的學位，而掉入負債的深淵，而這些債務都是在聯邦政府的默許下，對學生進行「吸金如吸血」。根據2021年轉載自CNBC的報導，聯邦貸款的平均利率在2.75%到5.30%之間，私營助學貸款的利率在3.34%到12.99%之間。這些學貸都有聯邦的擔保，有些學店以聯邦批准學生貸款來招攬學生，這種私營助學貸款在聯邦鼓勵下，學生成為「人頭」，他們或許年少不懂這些學貸背後「吸血」的本質，更不會去核算這筆貸款的投資回報是否合理，就這樣讓「血球」越滾越大，以致拜登政府要再次扮演「散財童子」來拯救這些好學的學生。

可是這計劃對沒有申請學貸的學生，公平嗎？用納稅人的錢去免除學貸，公平嗎？

只因為這些學貸都是「聯邦擔保」那怕是學店用人頭搞學貸，大發利市，把債留給人頭，用納稅人的錢去滿足學店，公平嗎？我們知道「SBA」小型企業貸款是聯邦擔保，即便申請破產宣告也不破聯邦擔保債務，學貸也是如此。

正本清源應該回歸「使用者付費」的精神，並且要讓學貸的利率降到合理的範圍。

學生是弱勢群體，為了鼓勵求學，政府應該用「財稅政策」獎勵並擔保提供助學貸款計劃不能超過3%，不能是學店的生利事業。即便是現下，也不能拿全體納稅人的錢去免除貸款，應該是「政策性」要求所有聯邦及私營的金主「降低學貸利率」。讓這個學貸減免爭議的打擊面只存在於金主與學生之間。因此筆者以為1、不能用納稅人的錢去補助學貸；2、鎖定學貸金主與學生之間的利率向下調整不超過3%；3、藉這機會，進一步規範學貸金主的貸款利率的政策性封頂在3%。唯有如此，才能杜絕學生貸款的「吸金如吸血」的現象。學生萬幸。

貸款 利率 拜登

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