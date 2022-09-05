香港 富二代有熱衷參政問政傳統，他們積極投身議會選舉，當選後取得市民信任，成民意代表。他們又受過高深教育 ，港府亦樂意邀請他們參加政府的工作。

早期有田氏家族北俊、北辰昆仲成富二代參政問政的先驅。繼有唐英年出任財政司，加入特區政府熱廚房。他們父輩均為出身蘇浙的紡織大王，來到香港又在紡織、零售和地產生意賺大錢。公子哥兒一心一意廁身政界，熱心公益，特別值得尊敬。也許正是富二代，稍有不順心時，脾氣差些會誤事。董建華任內推動23條立法，田北俊揭竿而起辭任立法會議員抗議並要求董建華辭職，引致北京 不滿，毫不客氣撤去田北俊全國政協委員職務。

第一屆特首選舉四位侯選人中董建華及吳光正也是不折不扣的富二代，董父親董浩雲是世界級船王，影響力遍及大陸、台灣和美國。吳的岳丈是環球航運包玉剛，擁有藍籌巨型股的九龍倉，又是匯豐銀行董事，富可敵國。董家政治影響力較大，董建華似乎更愛國聽話，當局最後取董捨吳。特首選舉進行時屏幕以一個「正」字作計算單位代表五張票，屏幕都是正字，吳的洋朋友以為都是投給吳光正的票，心想吳一定當選，引起一場美麗的誤會。

唐英年父親唐翔千為港滬紡織大王，產品遍銷世界，又有製衣厰，擁有大量出口配額，由紡紗到織布，到成衣出口，賺進大把鈔票。唐家與江澤民關係甚好，特准唐家在新疆建毛紡廠。唐英年仕途暢順，由特區政務司位擬更上一層樓，與梁振英競逐第四屆特首之位。唐本來形勢好佔上風，以為特首寶座在望之際，有人出陰招，爆唐家住宅有大量僭建違章建築，指唐宮地下室改建為室內游泳池，又有大型私人酒庫，引得全港傳媒進駐唐宅周圍，聘用多部怪手升高拍攝唐宅內景，成全球花邊新聞。有關方面考慮唐的負面影響，急召選舉委員深圳開會，下令各選舉委員改投梁振英。唐英年慘為奸人所害，馬失前蹄，只好閉門思過。唐英年仍保有全國政協常委之職，曾一度感情迷失的唐少，與老婆週遊世界嘆紅酒，從此少有拋頭露面談政治。

銀行世家出身的陳智思，是泰國華裔銀行家陳弼臣的孫子，父親又是香港工商银行老闆陳有慶，父子均活躍香港工商界。陳智思樂於出任政府各項公職，有公職大王美譽，並登上行政會議召集人之重要職位。林鄭送中一役，陳智思旗幟鮮明表示反對，引來有關方面不滿。陳現為香港故宮博物院主席，專注文化藝術工作。

股壇殺手大劉（劉鑾雄）兒子劉鳴煒參政有後來居上之勢，他原本是唐英年的愛將，後轉跟梁振英，經多年在政壇磨練，日漸成熟。被委任青年事務委員會主席，擔任日益重要青年教育事務。林鄭亦請劉出任海洋公園主席，要他千方百計挽救頻臨絕境的爛攤子。劉公子大把身家，放低家族生意，一心為公，先後為梁、林鄭所重用，前途無量。左派大享霍英東長孫霍啟剛繼承祖父及父親支持體育運動好傳統，積極帶動香港體育運動，擔任奧運香港代表團團長，又娶到跳水皇后郭晶晶為妻，夫妻同心為祖國和香港體育事業貢獻最大力量。霍公子敢言敢擔當的工作態度，令人耳目一新，他對於新任特首李加超在抗疫已露曙光，隔離進入3+4緩和之際，仍要取消受國際歡迎的七人欖球賽、渣打馬拉松賽和港人熱愛的渡海泳表示不解和不滿。霍啟剛的出現，體育界深慶得人。