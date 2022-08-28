北戴河會 爭議與結局揣測

中共的現職與退休 高層，每年到北戴河避暑，已形成慣例。這些前後主宰大陸政權的人物，好不容易相會於一地，大家免不了要對政壇過去的一年成敗和未來高談闊論，尤其是每當五年一任執政將換屆之際，對權力之分配明爭暗鬥激烈。這種高層藉機相會議政，常常被冠稱為北戴河會議，是一種非正式的高層藉相會之際的碰頭會，有時會是團結一致，皆大歡喜；有時真會碰得頭破血流，不歡而散。這種不是正式會議之會，既無媒體在場，也對外保密，國內民眾以至共產黨本黨黨員都不明其真相，是最大的黑箱，只能在北戴河會後，從主政人物的言行猜測一二。

往年的北戴河消暑會多是一周，今年幾乎延長一倍至12天才散，說明各路元老派對現任班子意見特多，爭吵激烈。想當然，全是針對習近平 十年當政得失的糾批、出格延任第三屆，而破壞鄧小平的兩任交班制優良傳統；而習近平帶領著護主班子，以紅二代繼承毛澤東革命、維護紅色江山永固為由，強詞奪理的辯駁。會後，李克強 南巡召開廣東等五個GDP最高省份的經濟發展會議，延續鄧小平改革開放，長江黃河水不會倒流的言論，及至到深圳向鄧小平銅像獻花圈，代表北戴河各派逼習交班意味濃；而媒體報導習近平隨後北訪遼寧遼瀋戰役古蹟，說明習自恃掌控軍權，不惜以武力維護連任第三屆，強行復辟毛澤東終身制動態濃。習李反向而行，說明北戴河會南轅北轍，也許未完全解決習近平的交班問題。

我們幾乎可以推斷，江澤民雖是隔代指定習近平接班者，但江派人馬一直把持著胡習兩任中南海部分權力不放。在胡錦濤連軍委主席職位全部交班習近平後，習大權在握，藉反腐接連打倒政軍中的江派人馬，把江澤民邊緣化，他反而感念胡錦濤，對其子胡海峰照顧有加，陞官晉爵。此情無疑也會反映在北戴河之會，面對江派人馬帶動各方，對習施政錯失與違反鄧小平兩任交班制攻擊，習反而能接受胡錦濤團派人馬的合作。前時李克強突出作經濟報告，有習下李上的傳聞。

但只稍稍思考即知，習近平要交班的話，還不如交給胡錦濤隔代指定的接班人胡春華，滿足各派人馬的要求。在北戴河會結束後，繼李習南轅北轍之行，胡春華與汪洋接續亮相，為何盛傳胡春華副總理將接任李克強總理職？而不是汪洋接總理之位？習近平在各方的逼退下，是否會半交班或不全交班胡春華，以降低或化解黨內外及國人的憤懣呢？可以由此脈絡思考。

如若習近平在20大半交班，胡春華為國家主席，汪洋接任總理，習則留任總書記與軍委主席，勢必化解人們對他強行連任三屆，破壞鄧小平行之有效的國家主席兩任制，降低對他霸住黨內元戎職位的衝擊；如若不全交班，由胡春華接總書記與國家主席位，習留任軍委主席，有江澤民前例可循。至於習以後是否長期霸住軍委主席位，在未來主持揮軍取台，創造連毛終其一生都未能解放台灣的功勛，比肩毛澤東，達成他復辟終身制的美夢，那就是後話了。