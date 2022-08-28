建交30年 中韓走在十字路口

中共 與南韓 建交已30周年。其間，南韓總統無論屬於保守或進步政黨，都保持以「安全靠美國、經濟賴中國」原則來往，因此可謂「相安無事」。尤其在國家統一議題方面，兩岸與兩韓彼此有諸多借鏡之處。

南韓前總統朴槿惠與大陸國家主席習近平會談後，曾一度燃起兩韓統一希望。文在寅上台後更不遺餘力，舉行「文金會」不說，還促成有史以來首次的「川金會」。對兩韓來說，統一更勝於廢核。文在寅一直在國內外強調的「朝鮮半島和平進程」即是代表作。

問題是，兩韓和平統一無進展，反而加強了北韓 的文攻武嚇。新任總統尹錫悅上任後，再三強調加強美韓、韓日關係之重要性，並且已經恢復舉行年度美韓軍事演習，尤其，中共反對而停擺已久的星州郡薩德基地也要正式擴建。在在顯示，中韓關係正面臨倒退。

首先，舉行首度「拜尹會」後，尹錫悅的行情水漲船高。美國不認同文在寅前總統的「親中親朝」外交政策，尤其，尹錫悅認為南韓多年來，僅靠中國大陸的「協助」，對北韓放棄核武毫無助力，只有加強南韓自己的國防力和美國與日本的「核傘」保護，才能有效遏阻北韓的第七次核試。

一般來說，尹錫悅的這種「作法」屬於保守派政府的一貫政策。李明博前總統就曾提出「廢核、開放、三千美元」，結果未得到北韓的接受。如今，尹錫悅稍微修改成「階段式廢核、提供經援、要求美國撤銷制裁」等，北韓仍然不為所動。

近日，北韓領導人金正恩胞妹金與正不僅直接批評，甚至批罵尹錫悅腦袋有問題等，並以「南韓空飄傳單傳染疫情」為由，直說北韓將嚴厲報復南韓。朝鮮半島的緊張趨勢好像又回到從前的原點，不進則退。

因此，為了解決眼前問題，南韓外交部長朴振利用8日至10日在青島舉行的首度中韓外長會談中，要求中共國務委員兼外交部長王毅，希望中方對北韓有力勸說。似藉此暗中批評，中共只會表面講好話，希望南北韓透過對話及外交方式解決，對北韓而言則不痛不癢。

北韓一直是中共對美國和南韓的現成籌碼。地理上，由北韓擔任最前線。因此，來自駐韓美軍的威脅，包括薩德在內，中共與北韓一再要求撤出駐韓美軍的主要原因也在此。

自「王朴會」首次交手後，雙方反而更「透徹」了解對方，因此，目前看來，找不出「焦心」。據大韓商議調查顯示，南韓正面臨中國經濟發展遲鈍、中國科技追趕南韓及美中霸權競爭等三種苦難。汽車、化妝品等產業受到衝擊。如果中共再來個「貿易報復」，恐怕南韓廠商受不了。

看來，中韓建交30周年，雙方正走在分歧的十字路口上。