兩岸戰爭衝突已近燃燒點

台灣與大陸之關係，自後蔣家至李登輝上任後，曾一度陷入危機。中國對台灣海域射放火箭，被譏笑為空包彈。此時廣被人認為中國是「外強中乾」，「裝腔作勢」大可不必理會。那是20多年前的往事，當年美國氣勢仍然像現在一樣，是全世界最強的大國，中國還沒有崛起。當時台灣還是繼續享有較佳的高度。陳水扁八年，美國對他的評語「麻煩製造者」。老美壓著阿扁使得他「有志難伸」、「有口難言」。

馬英九當了八年帥哥總統，他的超潔癖，超清廉和超愛惜羽毛的個性。使得他主政下，國共分治以來，算是兩岸關係最融合的黃金時代。

小英總統上台後，其治國手腕及嗜權如命之強悍作風，連阿扁都承認自嘆弗如。她在第一任期間一邊鞏固權力，一邊消滅了國民黨 的全部家當。五院院長都是自家人。自有中華民國 以來的總統，沒有一個能夠比她掌握更多的權力。她是擁有800萬選民的支持者，使得她毫無憚忌的桃起「反中保台」的大旗，這面旗子非常管用，在台灣的頻頻選舉中，她是「屢戰屢勝」。遙看未來2024年台灣總統大選的結果，政權再輪替的機會不大。我預期如果不是小英親自挑選的繼任者當選，也會是同樣的民進黨 黨員。國民黨已經回不去了。這是時間也是時代的推移，這並非是偶然，而是必然。有如南非的白人政權，總會交給黑人一樣的道理。

「反中保台」的論述，是否就是民進黨的圖騰？或是民進黨的共識？我相信它只不過是個策略。目標是要贏得選票，拿到政權，推動台獨。台獨的最終目標就是成立了「台灣國」。非常可惜，在大環境下，美國實際就是台灣的「宗主國」，美國為了圍堵中國，絕不放棄控制台灣，也多次公開表示不會支持台灣獨立。在這個層次而言，台灣就是擔當了美國的一個棋子而已。民進黨自己也瞭解這個事實，但在別人屋簷下必要低頭。

「保台」無罪，但是否一定要「反中」，可以「不反中」嗎？。如有人說「和中」，「聯中」就馬上被民進黨批為「親中，舔中，賣台」等等的紅帽子飛過來。「反中」之下延伸而至的「逢中必反」，造成了「非理性」而盲目的為反而反，不問曲直黑白。萬事以意識形態掛帥。以逞黨主子之孤意為全黨員作為挾持。最近台灣之「論文抄襲門」即是一個新例子。

為了保台所以要反中，如果因為非理性的反中挑釁而引發了毀滅性的戰火，使城廓成灰燼，生靈塗炭，這是你的目的嗎？國家領導人該負責帶領老百姓避災難而趨安樂，而不是強逞個人意識凌駕於善良人民的身上，這是個非常不道德的行為。

俄烏戰事爆發以來，歐洲兩個一大一小的不對稱戰爭，改變並負面的影響到全世界各國，全球通膨近倍增；原來的新冠病毒疫情自2019年底爆發以降，已有647萬人歿於此病（ 8/23/2022 Worldometer)。烏克蘭總人口4300萬，戰事已經六個月，造成670萬流亡國外的難民，國內避難的有800萬，共計有全國三分之一的人口成了難民。台灣人口2300萬，戰火若點起，戰場即是台灣全島。台灣四面環海，沒有陸地可讓難民退避，其若真發生戰爭，情況難以想像。

今年8月2日美國眾議院議長裴洛西訪台，推倒了台海數拾年來的中美台間的遊戲規則。裴女士離開台灣後，中國立即射飛彈飛越台灣本島上空，並啟動海空軍實彈演習，演習區域設置圍繞著本島四周一共有七個區塊，飛機和船艦均有越過海峽中線之東，在在擺明就是兵臨城下之氣勢。

在這一個空前緊張的時刻，美國警告台灣當局切要採取低姿態，除了口頭抗議譴責挑釁外，絕不許作任何行動反應，簡直是駡不還口，打不還手的謙卑。

就在中國暫時停止在台海軍演後，形勢氣氛也漸漸緩和下來。大家以為從此暫時性的和平就會可以持續，不過最近白宮證實，它將在未來幾周派遣航母雷根號，美軍第七艦隊將通過台灣海峽。這是否意味一種叫囂恐嚇之意圖，或是一個真正正面對決架勢，準備掀起兩大強權互相對幹，我們都值得密切觀察。

這真是一個興隆的時代，有極小數的幾個人，正要把世界推進自我毀滅的深淵裡，而且強迫著絕大多數無辜的生靈跟著去陪葬。