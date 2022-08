錢尼初選未贏但誰是輸家？

「The resounding defeat of Liz Cheney was more than the rejection of a brave and principled individual. It was the repudiation of values and a worldview that have shaped the Republican Party for well over a generation」。

以上為8/18 LA Times 政治評論家 Mark Barabak 對於錢尼在初選敗給川普 支持的對手看法:失去一位保持原則的勇士 如錢尼,共和黨 崇尚的價值及世界觀不復存在。

無疑地,川普留下的「餘毒」驅之不散。共和黨政客們為了討好選區川粉與顧及政治前途選邊站,對川普鼓動2021年1月6日的暴動三緘其口。反觀自身為共和黨的錢尼,雖然深知捧川才有勝選機會,卻是選擇保護憲法,不顧政治前途,不與川普同流合污。

錢尼初選失敗的原因除了不願意捧川之外,也可由Barabak 列出的數據顯示:CBS 的民調中,高達4 比1 的共和黨選民,拜川普以及極右媒體分化誤導之賜,在下屆仍然會投票給川普的同路人。也就是說,反川的錢尼沒有勝選的機會。國會對2021年1月6日暴動調查在下個月重啟,錢尼下定決心使川普銷聲匿跡,美國不能再度冒險在他亂政下沉淪!

依據報導,許多共和黨政客對自己黨派的忠心高於國家利益之上。但有識之士如錢尼在力挽狂瀾,為主持正義努力。她的初選結果雖然不如人意,可是沒有輸掉她一向維護正義的形象,而且贏得一些超越黨派分別之同儕的敬重,歷史也會給她一個公正的評價。

反之,川普「逢逆己者必反」的極端對立作風已經毒化了共和黨,以致黨內內鬥分裂!Edward Luce在8月26日The Week 雜誌上形容今日的共和黨:「The Republican Party has become an authoritarian cult」,謂過去一些與錢尼一同「反川」的政客現在「懼川」反而與川普一鼻孔出氣。

Luce認為川普在2024也許不會 「死灰復燃」但是仍有 hollow mini-Trump 存在於許多州政府,則是野火燒不盡, 繼續傳播陰謀論。筆者認為:錢尼雖然沒有贏得初選,但是共和黨因之失去一位精神領袖,無正規可遁,落入如Luce 所謂的cult 深淵。試問,誰才是真正的輸家?