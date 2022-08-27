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錢尼初選未贏但誰是輸家？

薛永康／托倫斯

﻿「The resounding defeat of Liz Cheney was more than the rejection of a brave and principled individual.  It was the repudiation of values and a worldview that have shaped the Republican Party for well over a generation」。

以上為8/18 LA Times 政治評論家 Mark Barabak 對於錢尼在初選敗給川普支持的對手看法：失去一位保持原則的勇士如錢尼，共和黨崇尚的價值及世界觀不復存在。

無疑地，川普留下的「餘毒」驅之不散。共和黨政客們為了討好選區川粉與顧及政治前途選邊站，對川普鼓動2021年1月6日的暴動三緘其口。反觀自身為共和黨的錢尼，雖然深知捧川才有勝選機會，卻是選擇保護憲法，不顧政治前途，不與川普同流合污。

錢尼初選失敗的原因除了不願意捧川之外，也可由Barabak 列出的數據顯示：CBS 的民調中，高達4 比1 的共和黨選民，拜川普以及極右媒體分化誤導之賜，在下屆仍然會投票給川普的同路人。也就是說，反川的錢尼沒有勝選的機會。國會對2021年1月6日暴動調查在下個月重啟，錢尼下定決心使川普銷聲匿跡，美國不能再度冒險在他亂政下沉淪！

依據報導，許多共和黨政客對自己黨派的忠心高於國家利益之上。但有識之士如錢尼在力挽狂瀾，為主持正義努力。她的初選結果雖然不如人意，可是沒有輸掉她一向維護正義的形象，而且贏得一些超越黨派分別之同儕的敬重，歷史也會給她一個公正的評價。

反之，川普「逢逆己者必反」的極端對立作風已經毒化了共和黨，以致黨內內鬥分裂！Edward Luce在8月26日The Week 雜誌上形容今日的共和黨：「The Republican Party has become an authoritarian cult」，謂過去一些與錢尼一同「反川」的政客現在「懼川」反而與川普一鼻孔出氣。

Luce認為川普在2024也許不會 「死灰復燃」但是仍有 hollow mini-Trump 存在於許多州政府，則是野火燒不盡， 繼續傳播陰謀論。筆者認為：錢尼雖然沒有贏得初選，但是共和黨因之失去一位精神領袖，無正規可遁，落入如Luce 所謂的cult 深淵。試問，誰才是真正的輸家？

川普 共和黨 勇士

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