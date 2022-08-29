中美韓晶片製造大博弈

自7月28日拜登即時簽署了2800億的美國晶片 和科學法案，中美科技戰進入了白熱化階段。美方的目標很明確，就是砸錢，用巨額補貼的手段加暗中威脅，迫使日韓台8月底前答應高精晶片工廠全部轉移到美國，以便今後完全控制這一領域，打垮中國。但是最近南韓 卻沒有認慫，打出了一套組合拳，巧妙的反制了美國，讓筆者大為驚嘆，今天也把這場搏殺的過程分析給諸位看官，搏君一笑。

首先，晶片製造是一個近乎全產業鏈的製成，不是美國政客的異想天開。譬如，日本的晶片特殊膠水、中國的原料，南韓三星、海力士在西安、無錫，台積電 在台灣和南京的大型晶圓加工廠，還有中國提供的基建設施和無限量的水、電供應，以及三班倒的勤奮的東北亞工程師群體。當然，中國自己現在也積極躋身晶片製造，據說上海的中芯科技已經攻克了14奈米晶片製成，雖然明顯落後三星台積電，但是在28奈米以上的製成已經開始白菜化通用晶片的價格了。

其實，各廠商生產出來的晶片60%也是就地銷售給中國的無數下游廠家，用於汽車、冰箱、各種家電的組裝。這是一個以市場機制自然形成的最佳組合，使商家以相對最便宜的成本製造出最優良的產品，銷往全世界。

現在美國想僅僅扔下一堆票子就誘騙台日韓將最高端7奈米以下的晶片製造完全轉到美國，那是極其不現實的。因為美國既沒有大量吃苦耐勞而又心細聰明的工程師，也沒有中國那麼便宜的基礎設施和水電供應，以及上下游的廠商們；美國有的就是動不動就罷工的美國工會，還有各種苛捐雜稅的地方政府。那些晶片高端製成廠一旦入美，基本就是死路一條，生產出來的晶片比眼下將要貴上十倍，材料零部件（甚至工程師）跨過太平洋從中國發過來，產品再跨太平洋運回去提供中國下游廠商，這一來一去成本鐵定比在當地調配要高好幾倍，這種生意是做不成的。

接下來，南韓是如何試圖破局的呢？先是新上任的總統尹錫悅在8月4號美國議長裴洛西訪韓時就躲著不見，不想被其遊說關說；其後的8月9日，其外長朴振又飛赴青島與中國外長王毅進行了長時間會晤，會後南韓突然口風一變，聲明南韓可以加入美韓日台的晶片同盟，但前提是四方聯盟必須堅持一中政策，以及不設定任何的對中國出口限制，這幾拳一下子把美國打蒙了，成立四方晶片同盟就是為了打壓中國，要是答應這個條件，那晶片同盟根本就沒有成立的必要了。

就在美國高層還沒有反應過來的時候，南韓又反向放出吊餌，說準備一旦答應其條件，則南韓準備今後十年內在美投資2200億美金，建立高端晶圓廠。好傢伙！這一招夠狠啊。美國原準備允許英特爾申請並獲得129億補貼，三星50億，台積電只給39億，把他們「押解」到美國，沒想到南韓現在居然反戈一擊，用2200億反吊美國的胃口，他們知道美國被利慾熏心的資本財團們所控制，最終目的不過是撈錢。

所以南韓對症下藥，那意思是讓我在中國掙大錢，我才能聽話到美國大撒幣。這操作也真是神了。其實筆者認為美國也未必見得很快兌現對晶片同盟國的補貼，大家都想空手套白狼，口吐蓮花的引誘目標上鉤，沒想到對撞上了，也不知誰替南韓出的這個妙招，也許是中方？

總之，相比台灣當局的軟弱，逼著台積電赴美，等於把島上最值錢最標緻的花姑娘綁好了送給土匪山大王，南韓的主政者還是挺有勇氣的，他們知道斷絕了晶片製成與中國市場的交融，自己也跟著完蛋，所以，極力在中美之間跳芭蕾，左右逢源、八面玲瓏，還真是棋出險招啊，也不知美方如何回應。讓我們拭目以待，靜觀晶片大戰事態的後續發展。