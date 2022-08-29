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方樹強當選加州眾議員的啓示

廖天／蒙地貝婁

加州第49選區前衆議員辭職遺缺補選。民主黨推舉的候選人為方樹强、共和黨推選的布靈克，公布後，方樹強的反對聲不絕於耳。報上有文章、民間有質疑。理由是，加州自民主黨主政以來，推行多項違反民意的法案和行政措施。民衆尤其華人深受其害。政治人物是加入他所認同的政黨及其理念的。選一位民主黨的方樹強，可能加强民主黨推行47號和16號法案力度，繼續保護偷盗之徒、毒品、遊民泛濫社區，華人入學再受岐視。大可不必投他一票。

加州49選區包括聖蓋博谷等七個城市全部和艾爾蒙地等三市部分地區，是華人聚集地。看來方樹強很難勝選。可2月15日選舉結束， 方樹強竟高票當選，得票2萬2853張、得票率70.29％，布靈克得票9658張、得票率不到15％。

方樹強逆境勝選，作為華裔老人，我甚感欣慰，為他祝賀慶幸。從中也得到很大啓示。

一、美國的選舉制度由民主共和兩黨推舉候選人。能否推舉合格的候選人，是勝選敗選的關鍵。合格的候選人，必須具有髙尚的政治品德一一清正亷明、公正無私，親民愛民。並有熟悉國家法律和政策的執政能力。選舉過程中，德高望重的國會衆議員趙美心力挺方樹強。她說：第49選區特别選舉事關重大。此次選舉中我只支持一位候選人，那就是方樹強。因為他的經驗和表現，以及對聖蓋博谷的承諾是無庸質疑的。加州前衆議員伍國慶等多位民選官員及華人參政者、社區團體代表，也都力挺和支持方樹强參選。證明民主黨推舉方樹強為候選人，完全符合擔任州議員條件。

二、選民正確行使了選舉權。選舉權是國家賦予公民的最高權力，十分珍貴。方樹強得票2萬2千多張，得票率70.29％。筆者認為49選區的選民對選舉權很珍惜，他們完全站在為國家為人民負責的髙度，對候選人既看所屬的政黨，更看重個人的德才表現。他雖然是民主黨但只是一位普通黨員，不能與主政的民主黨推行的錯誤政策、律令畫等號。反對投票給他的人，並未指出他個人有甚麽過错。因此選民没有被少數反對他的人的輿論所左右。依照選賢任能原則正確行使選舉權，投了方樹强的票。

方樹強深受感動、鼓勵，進入加州議會就積極履行職責，為聖蓋博谷地區從加州政府，爭取到2940萬公用經費。用於公園、圖書館、社區中心公益事業建設與低收入高風險青年和家庭計劃。他表示還要繼續努力在確保社區安全、減少無家可歸者，促進地方經濟發展等民衆關心的問题，多做工作。做一個平易近人的民意代表和聖蓋博谷地區居民生活的幫助者。

三、作為從政的參選人，被所在政黨推舉為候選人，就要為本黨負責，爭取勝選。方樹強參選後面對多方面非議的逆境，變壓力為動力，不氣餒不退卻，對他非議的人友好相待。對選民熱情誠懇。從解决選區民衆關注的焦點問题的實際出發表逹政見，字字句句打動了選民的心。

筆者感到的三點啓示，供11月份期中選舉的參選人、選民參考。希望期中選舉順利進行，成功選出德才兼備的優秀人才進入國會和政府有關部門，支持和協助拜登政府更好地治國理政，使美國更興旺强大。

民主黨 加州 聖蓋博

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