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避免父子騎驢 藍須堅持訪陸

呂謦煒（台北市）

國民黨副主席夏立言訪陸，引起輿論正反不同評價。儘管時值中共軍演敏感時機，此時此刻仍有許多台灣人在大陸就業就學，兩岸之間千絲萬縷的聯繫並未斷絕。就連蔡英文總統不是也都希望能與大陸建設性對話？

回顧過去，朱立倫主席訪美，各界有雜音；安倍遇刺身亡，黨中央降半旗，各界有雜音；夏立言赴陸，各界也有雜音，但國民黨依然堅定「親美友日和陸」政策，為所當為，這不是為了一時的選舉利益，而是為了一世的民眾福祉。

國民黨如果過度顧忌外界質疑，覺得去美國不好就放棄、覺得為日本前首相降半旗不好就放棄、覺得去大陸不好就放棄，那就有如父子騎驢，怎麼做都做不好。國民黨只能夠秉持原則，為所當為，相信民眾會給予公正的判斷。

固然近期兩岸情勢緊張，造成一些民眾萌生兩岸交流應暫緩的立場。然而，在民進黨執政下，兩岸敵意螺旋只會上升不會下降，特別是選舉期間，民進黨為攫取選舉利益，必定會刻意塑造兩岸對立情勢，這對和平穩定不利，卻對民進黨一黨選舉利益有利。若民進黨批評兩岸對話就不對話、民進黨批評兩岸交流就不交流，那才是真正在拿香跟拜民進黨，更放棄了促進兩岸和平穩定這一國民黨長期基礎優勢所在。

或云：中共軍演，飛彈越過台灣，兩岸交流還能算是優勢？然而當飛彈越過台灣上空，國防部卻避重就輕拒絕公告、中共強逼台出口大陸之貨品需貼標「中國台灣」，公然違背台方法令，經濟部卻「不反對」時，相信已有民眾看清民進黨拒絕兩岸溝通、增加兩岸敵意的路是走不長久的。民進黨口口聲聲「抗中保台」，結果卻惦惦不出聲，坐視中華民國主權國格被中共軟土深掘。

國民黨此刻訪陸，不代表附和中共立場或為中共背書，反而更能夠在大陸上各種場合，為台灣人在大陸爭取最好的權益，也更能體現出中華民國實際治理台灣的事實。如果夏立言訪大陸，真的能夠為台灣人解決一些實際的問題，同時也沒有傷害台灣，那也應該給予公道的評價。

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