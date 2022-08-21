兵凶戰危時刻 台灣需要和平使者

英國首相邱吉爾在二戰期間，堅拒向希特勒妥協投降，保住了英倫三島，最後總於熬到珍珠港事變，盟軍開闢第二戰場，贏得了世界反法西斯戰爭的最後勝利，這一段歷史人盡皆知。但是邱吉爾另外有一句名 言：「我們不因畏懼而談判，但決不畏懼談判。」，這就正如蔣公所言：「和平未到絕望時期，絕不放棄和平；犧牲未到最後關頭，決不輕言犧牲。」

在台海兵凶戰危的時刻，台灣當局異乎尋常地冷靜，表現了無畏強敵的態度。同時，在野的國民黨 開闢第二戰場，派遣副主席夏立言 訪問大陸，國民黨主席朱立倫表示，此行希望緩舒兩岸嚴重對立和降低戰爭風險與經濟傷害，強調堅持愛台灣；國民黨台北市長候選人蔣萬安則呼籲夏立言在陸行程要公開透明，即時揭露譴責中共 軍演，重申捍衛中華民國主權的決心。夏立言訪陸雖然受到諸多批評，但筆者對此寄以希望，如果他在陸表現不負重望，對於打破兩岸僵局，開闢與中共接觸談判的先機，那就值得肯定了。

歷史上東漢時期有個著名的外交家和將領，名叫班超，他投筆從戎，銜命出使西域，誓言「不入虎穴，安得虎子」， 終於用巧計贏得勝利，開拓和維持了漢代與西域的關係。

台灣政府堅持反共的國策，筆者有志一同。但是反共不是我們的最高價值，最高價值應該是人民的幸福與和平安樂。此時此刻，台灣需要和平使者，在野的國民黨也好，有志赴陸的呂秀蓮也好，筆者甚至主張在不遠的將來，在適當的時機，努力促成蔡習會，進而邀請習近平訪問台灣。時勢和機會是人創造的，天下只怕有心人。

先知穆罕默德有一個故事，一天他放話，面對大山，要山向他走過來。無數的人們在觀看他這驚人的一幕。他對大山高呼：「山，你給我過來！」連呼數次，山巍然不動。這時，先知突然昂首說：「山不就我，我去就山！」就大步向山走去。我很欣賞這個故事，因為它傳達了凡事主動，不達目的、絕不休止的精神。