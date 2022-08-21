武統台灣 習近平有強烈緊迫感

自從裴洛西訪台之後，大陸「解放台灣」的戰略視窗正式打開了。大陸不僅取消了兩岸68年互不侵犯的海峽中線默契，而且，大陸飛彈飛越台灣上空，軍艦巡邏台灣近海，軍機繞台等軍事威赫都進入了新常態。

很多人擔憂，台海已經進入兵凶戰危的時刻，有可能因為擦槍走火而引發台海戰爭的可能性在快速上升。中美圍繞台海立場互不相讓，雙方談判空間嚴重壓縮，大陸停止了中美軍事溝通管道，這是一種姿態，還是武統台灣的前兆？國際輿論眾說紛紜，筆者比較傾向後一種說法。

習近平 為什麼在當下國際環境對中十分不利，國內政治，經濟，社會諸多方面都面臨著巨大挑戰的情況下，把武統台灣提前到當下的議事日程？但換一個角度來看，習近平是典型的紅二代，他有著前幾屆其他國家領導人所沒有的紅色基因帶來的歷史使命感。由此看來。習近平對「解放台灣」與之前中國領導人有著不一樣的理解。

首先，習近平作為根正苗紅的正版紅二代，從小在「大院」長大的他，耳濡目染父輩們對尚未完成祖國統一大業的憂慮與遺憾，立志完成毛澤東想完成而未能完成的統一大業。這絕對不是一種猜測，而從習近平執政十年中，可以看出來，他有意繼承毛澤東遺志，復興中華夢，這已經成為他個人的偉大夢想。如果中國要與美國在國際上做到並駕齊驅。從經濟實力上來看，中國GDP很有可能在不久的將來超越美國，成為世界第一個經濟大國。但是從地緣政治上來看，如果不能拿下台灣，完成祖國統一大業。中國永遠走不出太平洋，那麼，中國與美國共治太平洋，就是永遠的夢想。

其次，2018年透過修憲，取消了國家主席任期制。大家普遍認為，習近平打破鄧小平立下的中共領導人任期兩屆的默契。其主要目的在於他要繼續執政，效仿普亭，幹一番大事業。其中，解放台灣，完成祖國統一成為了他連任國家領導人的重要理由。隨著二十大召開，習近平跨入第三任期篤定不會改變，但是，「解放台灣」的壓力也會與日俱增，因為台灣沒有拿下來，他連任的正當性，難以對國內民眾有交代。

第三，在過去的十年任期中，習近平對外花鉅資推出「一帶一路 」全球發展戰略，如今，「一帶一路」的倡議，不僅受到西方國家的質疑與反對，而且，以美國為首部分西方國家也開始花大錢反制中國的「一帶一路」。從「一帶一路」沿線國家執行情況來看，大部分國家都出現了債務危機。而斯里蘭卡 國家宣告破產成為「一帶一路」倒下的第一張骨牌。對國內以反腐倡廉為目標，懲治官商勾結雖是習近平治國的重要資本。然而，也因此嚴重地影響了企業家創業積極性和創造性，經濟一路下滑，財政赤字不斷上升。如何在懲治官商勾結和發展經濟取得平衡，給習近平帶來很大的壓力。而打出「解放台灣」這張牌是習近平疏解國內外壓力上上選擇。

第四，近年來，習近平推進「藍色強國」戰略已經取得明顯的成果。中國海軍實力大幅度提升，軍艦總數量已經超過美國，但是，由於台灣尚未回歸祖國，中國海軍只能在自家門口活動。這與習近平「藍色強國」夢相差甚遠。因此，如此龐大的海軍必須要有用武之地，如以一來，儘快「解放台灣」成為不二選擇。

習近平在夢想與現實糾結中，在國內外處境不斷惡化的情況下，需要做一些「大事」，提振國人信心，恢復國家榮景。現在看來，習近平對「解放台灣」愈來愈失去了耐心，強烈的緊迫感或許會提前爆發台海戰爭。