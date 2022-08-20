降低通膨法案 被形容成「毒藥」

就在8月16日我們的拜登 總統簽署了《2022年通膨削减法案》，包括未來十年投入約4300億美元用於氣候和清潔能源以及醫療保健领域等内容，這個法案聽上去為民謀利，實則相差千里，竟然被美國主流媒體戲謔道：一定會增加通膨。其實稍微細品，就知道這是一個忽悠大眾收買選票的噱頭，其實際意義，恐怕經不起細細追究。

如果我們拋開兩黨議員夾帶的私貨，這個削減通膨法案本質上是拜登向中國砍下的又一刀，第一個就是一周前的2800億晶片 法案。此次的法案其核心內容就是新能源電池，說的再具體一點就是有關新一代電動車 的博弈。它首先放出巨大的誘餌，就是自此法實施後凡購買電動車者最多可獲得最高7500美元的報稅減免，買二手電動車亦可獲得高達4000美元的減免。聽起來很誘人，但是且慢，獲得以上優惠是有條件的：首先，電動車必須在美國國內或墨西哥加拿大生產的，國外的不符合條件；第二，汽車的物理材料，主要就是指鋰電池，必須含有60%的美國成分，說白了就是電動車的鈷、鋰元素以及石墨烯的中國成分不能超過40%。

我的媽呀，這跟要求商家保證服裝鞋帽產品不能混雜著新疆棉一樣，普通人甚至是經銷商怎麼說得清？但有一點很明確，電動汽車的知名品牌特斯拉大部分是在中國上海組裝的，它完全採用當今全世界最高質量的福建寧德時代的鋰電池，因此，當我們消費者去購買高品質的美國特斯拉電動車時，反而就不可能獲得這個法案的巨額優惠稅務減免，您說可笑不可笑。

從以上的政策我們可以看出，美國是要全力以赴的與中國的製造業近身肉搏了，有你沒我。2019年，世界鋰電池市場中，中國產品占73%，美國占12%。筆者估計經過三年的疫情，眼下中國的鋰電池製造銷售恐怕得占80%以上。

簽署此法案，美國就是撕下面具，藉此設立了關稅壁壘，等於是讓進口電動車支付高額關稅，只是換了個說法而已。嚴格意義上講，美國的晶片法案和此次的「新能源」法案，都是針對中國發動的大型國家補貼計劃，希望能刺激起本國的晶片製造業和新能源電池。但是與晶片一樣，鋰電池產業可不是一蹴而就，那也是要依靠長時間巨額高投入才可能達成的，我們今天即使為了這個法案立即組建數個工廠建立供應鏈，最少也需要五年以後才可能見到新產品，而且美國勞工奇貴無比，生產出的鋰電池將是中國的三至五倍的價格，在全球市場將毫無競爭力，除非國家不停的補貼，否則將會與美國的鋼鐵工業一樣，必將被市場淘汰，因為成本太高了。

美國多年來總是高聲斥責歐盟中國對某些產業進行補貼，但是事到如今，美國自己已然是公開的大行產業補貼之道，催生本國的新產業，這完全是當年中國的計劃經濟那一套，而且嚴重違背了世貿組織的基本規則，即零關稅加自由市場競爭。但眼下的拜登已經急火攻心，哪裡還顧得了那麼多，攤牌了，不裝了。但是筆者以為，市場自由競爭的力量是巨大的，不會因為某些政策而徹底翻轉，連紐約時報都形容老拜登的這個法案「在虛偽的標籤下，民主黨人不斷給美國經濟下毒藥」，真是一點不給面子。筆者以為，以削減通膨的名義，瞌睡喬又要大印鈔票了，我們升斗小民，只能眼巴巴的盼著主政者別再顛三倒四的操作。