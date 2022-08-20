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白宮：若普亭會出席G20峰會 澤倫斯基也應該到場

通膨飆…養一個孩子到17歲要花31萬 平均每年1.8萬

處暑退伏

陳安利／亞特蘭大

炎熱潛消爭秋步

火罩離散裊凉逐

夏滿芒種冷霜附

農田莊稼稻成熟

日出紅雲降溫度

輻射趨弱漸白露

夜寒晝暖康體護

五谷豐收囤倉儲

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