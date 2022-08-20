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白宮：若普亭會出席G20峰會 澤倫斯基也應該到場

通膨飆…養一個孩子到17歲要花31萬 平均每年1.8萬

誠信務政

陳安利／亞特蘭大

研習心得撰論文

真實正意道德本

篤守善念思維增

欺懵誆騙虛偽呈

助理代筆抄襲趁

巧言令色鮮矣仁

情繫桑梓品格扔

恬不知恥首長撐

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