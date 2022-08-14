川普官司纏身 選總統為脫身之計？

晨星（馬里蘭州）

近來一連串的事件應該使前總統川普 格外提心吊膽。一來是陰謀論名嘴瓊斯因多年來一直謊稱2012年康乃狄克州小學的槍殺案是騙局，而被一名罹難孩子的雙親控告讓他們情緒加倍悲痛，法院陪審團裁定須付補償性及懲罰性賠款5000萬美元，其他家長的控告方興未艾，由此可見即使在言論自由的美國，散佈害人謊言的責任是相當嚴重的。

其次，司法部 多月來秘密作業，取得聯邦法院搜查令，而由聯邦調查局大批幹員到川普在佛羅里達州海湖莊園的住所展開行動，目標是尚未繳回聯邦政府的機密文件。原來數月前他號稱已歸回的15箱檔案並非全部，檔案局及聯調局懷疑還有，果然這次又發現了12箱，雖然有人稱聯調局栽贓，但已遭司法部長親自出面斥為無稽之談，究竟這些檔裡有何不可告人之秘密，也許以後會真相大白，同時也可知法律的繩子愈勒愈緊了。

近日紐約州檢察長為了調查他昔日地產生意中許多不法行為，逼得川普不能不親自出席作供，可是在長達六小時的詢問中除了他自己的姓名外，其他400多個問題，他一概以美憲法第五修正案為由拒絕回答，這固然是他的律師團因怕他沒遮攔，會惹上更嚴重的罪名而不讓他作答，但卻和他以往譏笑政敵要以第五修正案為擋箭牌如出一轍，在刑事案中雖然拿他沒辦法，但是在民事訴訟中卻可作為有罪的推斷。

此外喬治亞州地檢處提告，川普在2020大選後親自在電話中施壓，企圖使當地選務負責人認定對手票為廢票，使他可反敗為勝；至於眾院 特設委員會對他在1/6暴動中的角色的調查，將在勞工節復會後，將有更多的爆料。

一般人看來可謂萬箭齊發，可是共和黨內忠於他的黨棍們（包括欲當眾院議長者）卻大放厥詞，指為執政的民主黨為防止川普再度出山的「政治壓迫」，並揚言今秋共和黨取回國會多數後，要對司法部及聯調局好好算帳，川普更在第一時間，馬上以「受害者」姿態上網，以法院辯護有需要再次募款。

他2024年再度出馬競選已是眾所周知的事，只是何時正式宣布而已，他不但認為這些法律問題不會妨礙他東山復出，反而會加倍刺激粉絲們以捐款及投票支持。也許以總統候選人的身分，司法部對他的調查和提控，可能會投鼠忌器，而他萬一當選再度就任，這些法律問題至少四年內化為烏有，這是他欲以總統大位作為擋箭牌的如意算盤。

同時，一些擁護他的極端分子也在網上交換要興起內戰的資訊，難怪他們在支援憲法第二修正案擁槍權特別不遺餘力。一些著名歷史學家近日在白宮座談會中已經警告拜登總統謂美國民主已達搖搖欲墜之境，為1860年內戰前以來最危險的時刻。

半世紀前尼克森因水門案辭職，福特繼任總統就職演說中曾謂：「我們國家的噩夢已過去了。」但是如今川普下台一年半後，美國的噩夢似乎有增無減，全國上下浪費許多人力物力財力和情緒，就是為了一個人的自戀和野心。