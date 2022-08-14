該來的就會來 不用怪裴洛西

薛偉 （紐約）

美國眾議院議長裴洛西 高調訪問台灣，掀起了台海局勢的驚濤駭浪。政壇坊間一片議論紛紛，對台灣而言，是禍是福，眾說紛紜，褒貶不一，筆者就個人的觀點，試論一二。

「統一」台灣是中共 的理念，是堅如磐石的國策，或遲或早都會到來，這一天中共已經等待很久了，但是因為它力所未逮，暫時不敢蠢動，不管有沒有裴洛西訪台，都改變不了這個台海局勢的大方向。

要動搖改變中共的這個大方向，有三種可能：一是大陸民運成功，中國實現民主化，極權統治倒塌；二是台灣當局改變親美反共的國策，對大陸採取親善政策，承認九二共識和一個中國，在兩岸一家親的原則下，保住自己苟安生存的半壁江山；三是在美國和世界民主陣營支持下，台灣奮力拚搏，中共侵台失敗。

這三種情況中，第一種只能看到一線曙光，但短期內沒有實現的可能；第二種不符合台灣現實的民意，國民黨短期內沒有執政的可能；第三種正是台灣當局正在踩的鋼絲索，艱難險阻，篳路藍縷，歷史已經把台灣推向了這個大賭盤。裴洛西訪台，正是美國和台灣下的一筆最大的賭注。

既然如此，該來的總會到來。俗話說：躲脫不是禍，是禍躲不過，裴洛西只是早一步點燃了中美和陸台的引信而已，她訪台也是一番好意，經歷了一番波折，何必去怪罪與責難她呢？

如果中共犯台野心是遲早和必然會付諸行動的事，我們現在就表現堅定不屈的意志為好，還是拖到20年後為好？那時它更加強大，軍事實力有可能超過美國，台灣會受創更深，我們只是把災難留給下一代去承擔而已。

美國是否會用軍力協防台灣，是美國總統也沒有答案的大哉問，這完全取決於當時的情勢和美國人的意志，就像甘迺迪總統處理古巴危機一樣，只是幾秒鐘一念之間的決定。而「取決於美國人的意志」，眼前裴洛西作了最好的保證。由於裴洛西訪台造成的危機，美國就更有義務，決心和意志來解決和承擔，裴洛西也就更會義無反顧地拖美國進入保衛台灣的戰場。美國參眾兩院一致支持裴洛西，就是明顯的證明。

裴洛西訪問新加坡 沒事，馬來西亞沒事，在台灣住了一宿中共就大動干戈，幾乎把台灣拖到戰爭的邊緣。假如我們不去責怪中共，反而抱怨一位八十二歲的老太太，我們良心上過得去嗎？何苦來哉？