裴洛西訪台 弄巧成拙自取其辱

一如所料在老虎嘴裡拔牙那絕對是自找苦吃，台獨政府這次算是踢到了鐵板，不但無法彰顯所謂的主權尊嚴，反而是手忙腳亂灰頭土臉顏面盡失，尤其是號稱有這麼多堅若磐石的美國友人，怎麼事後都銷聲匿跡了？還是因為公關費都是要按件計酬的，印證了沒有所謂的免費午餐？更可笑的是近來叫得震天價響的「台灣有事就是日本 有事」，言猶在耳的卻第一個要搞撤僑的日本，就算根本不與台灣共存亡但總也不能率先開溜吧！

蔡英文雖然表面上口口聲聲高喊兩岸和平，可是始終不斷加碼暗搞台獨和大陸對抗，尤其是不遺餘力免費充當美、日的反中急先鋒，甚至還自掏腰包與那些反華政客勾結，製造仇中反中的聲量，還真以為這樣就可以成為美、日換帖的鐵桿兄弟，嚇阻對岸不要輕舉妄動。更可笑的是，還停留在滿清末年的無知，把台海當成天險，或是故意唬弄台灣選民宣稱對岸沒有跨海武統的能力，繼續票投台獨政府絕對可以安啦！

不信邪的硬邀裴洛西 訪台，果然給了大陸出手教訓台獨的絕佳機會，尤其是在國際間充分展現了誰才是真正的擁有主權和尊嚴，粉碎了任何外來勢力想要插手台灣問題的野心；更展現了中國大陸絕對具有區域拒止的能力。除了裴洛西配合台獨政府愚昧地演出了一場國際公認毫無意義的鬧劇外，更讓美國政府威信掃地，最後拜登 也只能把責任推給她來低調應對。

當然，最得不償失的就是台獨政府，別說從防空識別區、海峽中線盡失，連領空、領海都被穿越，就算綠媒拚命幫忙擦脂抹粉、轉移焦點，也掩蓋不了那張唾面自乾的「綠」臉。更何況即將面對的是大陸的經濟制裁，尤其是那些想賺人民幣而又支持台獨活動的台資企業要面臨被檢視外，連農漁民都需要好好自我檢討支持台獨政府的後果，加上開始對頑固台獨份子的逮捕並繩之以法，可說是多管齊下招招直取台獨政府要害。

當然飛彈是不長眼睛的，如果台灣人還是不分青紅皂白的不敢和台獨政府切割，導致兵戎相見時再怨天尤人就為時已晚。