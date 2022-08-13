2800億晶片法案 必將是鬧劇一場

就在7月28日，美國國會眾議院通過了一項2800億美元的《晶片 和科學法案》，旨在挾持南韓、台灣和日本的晶片業轉移來美，圍堵中國的晶片產業。該法案包括撥款520億美元用於支持電腦晶片製造公司；在美國建立晶片工廠的公司將獲得25%的減稅；另有超過2000億美元將用於眾多相關科研項目等。以筆者看，此項法案必將難以達成目標，其原因是美國的現實社會環境與之極不匹配。

首先，從法案簽字落實到發包引商，再到基礎設施建設，招募員工、流水線建立到最終產品下線，起碼要花十年的時間，這十年足夠讓刻苦勤勞又智慧的中國公司中低端晶片水漫金山般的淹沒絕大部分世界晶片市場，美國的大撒幣只能換來個寂寞。再者從人力資源考慮，美國的大學裡專業大多是美國政治、社會倫理、經濟模型、金融對沖等意識形態和賺快錢的科系，而真正的理工科越來越少，每年大約只有40萬理工科大學生畢業；而太平洋對岸的中國每年卻是有約500萬理工科大學生畢業，並積極地投入社會實踐，因此近幾十年中國贏得了「基建狂魔」的稱號，鋪高鐵、架長橋，打隧道，同樣科技航天也飛速發展。由於後備優勢和吃苦耐勞的民族特點，中國可以為晶片領域提供足夠的人材，而美國則完全沒有可能。

幾年前郭台銘在川普的誘騙下到美國威斯康辛投資 設廠做i-phone，很快就陷入窘境，當地的年輕人不肯來，來應聘的都是七老八十眼花手抖雄心仍在的老一輩產業工人，他們還有當年美國的影子，但是有心無力了。無奈，郭台銘只能將設廠規模壓縮為一個簡單的研究機構，很明顯將來的研發也得靠勤奮的大中華區，百億投資將無疾而終。

第二，雖然2800億是個大數字，但是如果對美國有深刻的了解，就會預知投資者在開工後定會被折磨得生不如死。筆者在美國30年，親眼見識了整個時代的變遷。美國已經從30年前的法制和獎勤罰懶逐漸過渡到以法律敲詐勒索了。具體步驟如是，一個項目如果獲得了聯邦政府的大筆資金投入和稅款補貼，各個地方政府是會搶著歡迎晶片廠項目來當地的。但是一旦項目落地，從基建開始，地方政府如州府、郡、城市那可都是不受聯邦統治，都是獨立的收稅機構呢。所以每年地方各種稅會撲面而來，而聯邦政府和美國總統是無權過問的。一旦廠房蓋好開始運營了，嗯，當地居民會以綠化節能、環保噪音、化學污染等各種理由將工廠業主告上法庭，而當地法院的法官和地方官更是沆瀣一氣，聯合敲詐呀，打著為民做主的旗號，會把工廠多賺的每一元都算計在內，讓你活不成也死不了，等於是拚命替當地的福利族群提供金援，大家吃大戶可開心了。

我生活的毗鄰小城市的當地人就這麼折磨一個做辣椒醬的華人廠商，告他工廠味道太嗆，每年罰款，而當他宣布關場歇業時，法院又突然宣布暫緩繳納罰金，並鼓勵他「堅持」下去，完全是一場貓耍老鼠的遊戲，以法律的名義給商家上水刑，生死輪迴。

第三，說完外部因素，筆者還得重點闡述一下美國的勞工法律。在美國任何行業都可以成立工會，連政府職員和警察都成立工會，幹什麼呢？專門與政府和廠商對抗。在美國動不動工會就會組織罷工要求提高工資和福利，癱瘓生產或交通。經過半個世紀的鬧騰，現在美國從法律上極度支持工人和工會。業主除了發放工資，還要為僱員購買醫療保險 、傷殘保險和失業保險，政客還替業主規定了最低薪酬，眼下加州是每小時15美金，林林總總加在一起，每小時勞工成本少說也得30美元，比中國東南亞高十倍左右。請各位為企業老闆們想一想，原料採買、加工製成、分發銷售每一步老闆們都辛辛苦苦，但開支時卻被按著腦袋由不懂行業知識的政客來控制，這生意還怎麼做？

綜上所述，市場經濟的無形運作之力是美國政府無法抵擋的。雖然美國政府砸出2800億美元，但是無論是英特爾還是三星、台積電，都不會因此而徹底將產業鏈轉至美國，因為此地麻煩太多太多，即使他們應約前來，最終他們還是會某種程度上在亞洲生產集裝了某些零部件再來美國組裝之類的，因為美國的生產鏈極其匱乏，工人們又動不動罷工鬧事（例如印度的i-phone廠），業主想辦法領到美國政府補貼的錢再到中國和東亞生產必將是最後的結局，因為勞動力成本擺在那兒，只是看廠商們如何偷天換日罷了。而作為美國，她的種種政治體制和經濟架構在近50年來已經潛移默化，完全變了：950美金搶劫不入罪，白吃白住白看病成為社會的主流意識，搶劫詐騙慣犯佛洛伊德死後覆蓋國旗，社會黑白已經顛倒了，看官您說，誰還有心思像台積電那樣夜以繼日的拚命苦幹呢？