裴洛西訪台 意在台積電？

裴洛西 （前譯波洛西 ）不惜挑起台海危機，執意訪台的背後動機，恐非一般認為追求個人歷史定位，如此簡單。檢視裴洛西投書華郵「為何我要率領代表團訪問台灣」，與拜會立法院時稱來訪的目的係安全、經濟、治理，通篇未提及晶片 。惟從劉德音與張忠謀均出席迎賓宴、裴洛西在總統府媒體互動會中謂晶片法案為台美經濟交流開啟大門、華郵據此報導晶片對美經濟和國安重要性等來看，國內部分媒體與名嘴猜測其訪台意圖乃聚焦台積電 ，應非空穴來風。

按美國會通過，拜登即將簽署生效，補貼達近520億美元規模空前的晶片法案，立法目的是在提振美國內部半導體行業發展，擺脫對其他國家或地區的依賴。內容涵蓋獎勵晶圓製造研發、建廠補助、稅務抵減等。惟此法設有但書，即接受優惠的公司必須具結不在中國大陸增產先進晶片，否則須全額退回補助。

假設裴洛西藉上述法案威逼利誘，在台政府高層見證（或協助施壓？）下，成功取得了台積電赴美建、擴廠，同時與大陸脫鉤，降低出貨，不再升級當地設施，甚至加入「台美日韓晶片聯盟」（Chip 4聯盟）等具體承諾。則此行既為自己贏得一面挺台勳章，與抗中民主人權鬥士的名聲，更確保美國利益與維持對中技術領先，並為特定選區爭取到重大硬體建設與高薪工作機會，間接拉抬自家政黨期中選舉聲勢，難道不是「功在黨國」？

但如此一來，迫台半導體業「選邊站」的後果，短期除可能造成放棄未來市場、排擠國內投資、生產聚落與供應鏈出走、高階製程技術與高科技人才外流、過度成本支出侵蝕獲利致競爭力減損等經濟利空外，長遠或將刺激難以取得先進晶片和設備的對岸採取極端，加劇包括兩岸在內的東亞地緣政治與軍事衝突風險。先前劉德音接受CNN專訪，與尹錫悅避見裴洛西，不正透露了箇中的無奈嗎？