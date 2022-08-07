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路透：中台10艘軍艦停留海峽中線附近 上演「貓捉老鼠」

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裴洛西訪台 也是一個「探測器」

馬佑俠（紐約）

眾院議長裴洛西（前譯波洛西）訪台引起全球巨大波瀾，本來一個「待定」模糊日程，倒成了舞台中心，數以億計的人闗注，幾百萬網媒追跟，訪問的其他四國淪為陪襯。就憑這一點，你不得不佩服她膽識過人，此行意義非凡，引起熱議，尤其是其作為「探測器」的作用，讓人看清各方嘴臉心態，體察世界爭鬥涼熱。

習近平：表面上暴跳如雷，實際上早有預案：我現忙20大，謀求連任，穩定壓倒一切，你真不該來攪局，打她座機萬萬不能，但應對措施還是要有的，該抗議的抗議，該制裁的制裁，東部戰區要有所行動，給點顏色讓台灣看看，那怕是馬後炮。

拜登：婉轉用軍方意見表達老人家要慎重考慮此行，但三權分立，無法制止，原因很簡單，俄烏戰爭正烈，何苦兩面應敵？但美國畢竟是法制國家，她老真的要去，還得有所保護，雷根航母群部署有序，起到震懾作用。

蔡英文：「有客自逺方來，不亦樂乎」，這是一條中國古訓，送上門來的支持是難以拒絕的，何況是重量級。儘管日程模糊，還是做了安排，有板有眼，唱好了這場主打戯，至於「越線、封島」後果，總能找到應對化解辦法。

G7諸國得知此事件後，也紛紛表示對台灣的強烈支持。

其實，今年以來，已有立陶宛領頭，不少中小國家政要來台訪問過，也起到了「探測器」的作用，但都不如此次的影響大。其實年初對世局還有一個更大的「探測器」，是普亭發的，那就是對烏發動侵略戰爭，也讓人們看到一些人的嘴臉心態。

不管什麽「探測器」，對普通百姓，也都是絕對好事，讓你撥開媒體誤導，獨立思考，判斷是非曲直、優劣長短，何樂而不為。

拜登 眾院 裴洛西

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