中國軍演3意涵 台海恐掀巨變

眾院議長裴洛西（前譯波洛西）不顧中國強烈警告高調訪台，垂暮之年仍能受到全球媒體密集報導，這或許是她人生的巔峰時刻。然而，就在專機降落松山機場後約20分鐘，中國隨即發布8月4日中午起環繞台海六處海域實施軍演。相較於1996年第三次台海危機，中國現今軍力遠勝當年，此次軍演不僅範圍和強度更勝往昔，更傳達出不同的意涵與用意。

首先，屏障台海安全的海峽中線、防空識別區、領海和領空範圍和默契，或將從此產生顛覆性改變。中共畫設的六個演習區域，都在海峽中線、靠近本島的防空識別區內，甚至涵蓋小部分領空和領海。中國長期否認但兩岸存在默契的海峽中線和防空識別區，共軍 已經對其視同無物。宜蘭和高雄外海演習區進入12海里（約21.6公里）領海範圍，更深具試探與挑戰用意，日後共軍機艦出現於台灣近海或將成為常態。

其次，軍演區域刻意展現封鎖台灣和反外軍介入的拒止能力。對照台灣的國際海空航線 ，共軍軍演區域阻斷了台灣全部18條國際航空航道和四條海運航線。基隆、宜蘭、花蓮、高雄和屏東外海的演區，不僅封控沿線所有海空軍基地，更可對來自日本 、關島、菲律賓巴士海峽和南海的可能外援，產生以逸待勞「圍點打援」作用。對多次宣稱「台灣有事等於日本有事」、但卻高度倚賴台海周邊能源及交通線的日本，更有切勿扈從美國軍事行動的警告。

再次，軍演劍指多重目標。它既針對「以台制華、挾洋自重」的台美雙方，同時也對全球展現中國不惜代價捍衛領土主權和核心利益的決心。規畫中的聯合海空演訓、火箭彈和傳統導彈試射，尤其是現身台灣近海的戰爭機器、飛越中央山脈的導彈路徑和火砲硝煙帶來的震撼聲光，透過海內外媒體大幅報導，更能達到「入島、入戶、入心」的效果。

軍事演習當然也有負面或未預期的效果。北京長期訴求的和平融合，勢必會因軍演而自我製造「恐怖情人」印象。台灣今年11月將舉辦九合一選舉，高強度且大範圍的軍演，是否可能助選而讓綠營撿到槍？台灣軍方對軍演如何回應又是另一變數，共軍機艦如今侵門踏戶進犯領海和領空，兩岸軍方「海空拚刺刀」因近距離接觸擦槍走火的可能性陡增。