裴洛西訪台 中美不會熱戰

裴洛西 （前譯波洛西）訪台，刮起一陣超級風暴，再度引發中美緊張關係。台灣夾心餅乾的角色愈來愈顯得尷尬。中國軍方發出警告，若裴洛西訪台，中國軍方決不坐視不理，並在她離台後，開始在台海附近軍演。28日習拜視訊會議，習近平 向拜登 發出警告，「玩火必自焚」。表面上看，中國政府對裴洛西訪台十分憤怒，甚至發出不惜一戰的號召，旨在透過極限施壓拜登政府，以阻止裴洛西踏入台灣這塊土地。

但是，熟知美國三權鼎立政體的人都知道。拜登根本沒有權力阻止裴洛西該去哪裡，或不該去哪裡。身為美國眾院議長的裴洛西完全明白，自己的權力不會受到白宮行政部門所左右。同時，隸屬行政當局的國防部，面對裴洛西訪台而可能出現意料之外的政治風險，只有做好軍方本職工作，全力護送裴洛西安全訪問台灣。由此來看，中國施壓拜登政府的計畫必然落空。

很多媒體都在沙盤推演，中國軍方阻止裴洛西座機降落台灣的種種方案。也有媒體認為，不排除擦槍走火的可能性，而導致中美發生熱戰。不過，因裴洛西訪台是否導致台海戰爭，主動權不在美方，而掌握在中方手中。隨著中國阻止裴洛西訪台的調門愈來愈高，話說的愈來愈滿，但是，中國真的派軍機「伴飛」，一旦意外走火，發生戰爭，那後果不堪設想。相信中國領導人絕對不願意看到這一種局面出現。那麼，中國如何安撫國內外中國粉絲，唯一能做的就是從現在開始降低宣傳調門，逐步淡化裴洛西事件的影響。

中國領導人不想在這個時候台海發生戰爭。除了中國並沒有為解放台灣做好政治、軍事和經濟準備之外，更關鍵是20大臨近，習近平要繼續執掌中央權力中樞，如果台海發生戰爭，習近平輸不起，如果輸了，習近平就沒有未來了，同時，也不能輸，這場戰爭不僅是習近平能否連任的關鍵，如果輸了，中國改革開放40年的成果有可能毀於一旦。這一役的賭注太大了，當下中國領導人中沒有人能夠承擔的這樣歷史責任。

對於拜登而言，裴洛西訪台給他出一個大難題。美國通膨已經搞得拜登焦頭爛額，他曾經希望裴洛西不要訪台，但是，以裴洛西長期以來堅持反共立場的信念來看。她也希望在議長畢業旅行中，給自己一份豐厚的禮物，訪台無疑是最好的選擇。然而，美國行政當局有責任保護裴洛西訪問台灣行程的安全。拜登不得不考慮，萬一擦槍走火的時候，如何應對？據媒體報導，美國軍方已經擬定多種預案，以防萬一。無論從美國國家利益出發，還是站在期中選擇考量，拜登都不會選擇戰爭。

如果中美在台海爆發戰爭，中美雙方各有優勢，也各有劣勢，中方在自家門口打戰，當然占有地利之便，解放軍經過「下餃子」式的建軍，軍力大幅度提升，但是，中國缺少實戰經驗，這是不爭的事實。而美方既有軍力優勢，更有豐富的實戰經驗；可是，如果發生這場戰爭，美國來到別人家門口打鬥，從道義上說，總是充滿著爭議。以目前中方的軍力來看，打一場局部戰爭不見得一定會輸美國。如果美國輸了這場戰爭，那麼，美國不但失去顏面，失去擔當，失去信用，而且，重返印太區域的戰略即告破產，孰輕孰重當下立判。

有幾個跡象可以看出來，中方對裴洛西訪台一事，至始至終都沒有計畫與美方直球對決。第一，裴洛西是美國第三號人物。她訪問台灣這個舉動，無疑是給台獨分子大開綠燈。在這涉及到國家主權的重大原則問題上，按照以往的慣例，中國不可能退讓，按理也不會出現習拜電話會面。第二，從習拜電話會談氛圍來看，雖然習近平警告拜登，不過，媒體預期，在今年11月份G20會議上，習近平還打算與拜登見面。第三，如果中方早有打算與美方在裴洛西訪台事件中與美方決一高下，那麼，中方應該提早做好軍事準備。可是，目前看不到這方面的跡象。

中國沒有計畫打戰的關鍵因素是，中國政治經濟正面臨著前所未有的巨大風險。中國十年反腐運動得罪了數以百萬計的權貴們。這些權貴們的下一代正在崛起，這勢必對習近平政權基礎構成威脅，他們隨時有可能「揭竿而起」，習近平不敢輕忽這股力量。經濟層面上的問題更多，房地產灰犀牛正在各地蓄意踩踏房奴，從四線三線城市延燒到一二線城市。全國大面積製造業，因為動態清零政策出現倒閉潮，企業主叫苦連天。大量的失業人員正在威脅著社會安定穩定。上半年財政赤字達兩位數。所有這些因素都構成習近平不太可能在這個時候，發動台海戰爭。

裴洛西本人當然希望這場政治風暴愈大愈好。因為完美的風暴不僅會給裴洛西完美的政治定位，而且，也有利於民主黨期中選舉。不過，北京政府十分明白其中邏輯，習近平不會上裴洛西的當。