悼羅省中山華文學校葉廷基校長

接到葉小紅小姐的電話，才驚悉原加州 「羅省中山華文學校」校長葉廷基先生逝世的噩耗。兩年前，我曾到醫院探望葉校長，後來因新冠肺炎疫情，我只能在電話中和他的千金葉小紅小姐聯絡。

葉校長是教育 界名宿，在越南 西貢時是鳴遠、耀漢、同德、越秀等中學的音樂教師。他還創辦了「海光音樂學院」，桃李滿天下。1988年，因緣際會，我認識了葉校長。當他得悉我曾經是越南同心中學的教師時，就邀請我加入了他的教育行列，週末到中山學校兼職教中文。

在美國辦中文教育，不但要使家長們認同學習中文的重要性，還要使學生們願意抽出時間來學習一種他們日常可能不迫切需要的語言文字。葉校長有鑑於此，結合各種有趣的才藝班如繪畫、中國結、舞蹈等，舉辦各種比賽如猜謎語、查四角號碼字典等，提高了學生們學習中文的興趣。學校還參加羅省華埠春節金龍大遊行，打響中山學校的知名度。因此，學生人數不斷增加。

1995年，我擔任該校的第一屆畢業班班導師。為紀念這里程碑，學生們想編纂一本像美國學校年鑑一樣的同學錄。我向葉校長請示，他極力贊同。

為出版這本同學錄做好準備，財源方面，學生們學以致用，表演自編的華語話劇及歌唱來籌款。內容方面，葉校長提供資料，並細心指導和審訂。

經過半年時間，同學錄面世，葉校長幕後的鼎力支持，功不可沒。可是，就在舉行畢業典禮後，學校就面臨校址租賃問題而停課，我只好離開了中山學校，但和葉校長仍保持聯繫。

多少年過去了，我還珍藏著這本同學錄。當年的學生們都已投入社會上各行各業，可惜百年樹人的葉校長卻與世長辭。

葉校長一代教育家，高風亮節，對羅省中山華文學校的貢獻會永遠銘記在董事會、家長和學生們的心裡。我當年初到美國，人地生疏、前路茫茫，幸得葉校長提攜，讓我找回信心和尊嚴，雖然每月一百多元的薪水不多，但我至今仍念念不忘渴時一滴如甘露的知遇之恩。

葉校長是音樂世家，夫人蔡思慧老師也是越南鳴遠中學的音樂教師；女兒葉小紅小姐，更是青出於藍而勝於藍，畢業於越南西貢國家音樂學院、美國紐約瑪莎葛蘭舞蹈學院，擁有加大音樂碩士學位，彈琴、跳舞、作曲、編劇樣樣精通，舉辦過無數次的演奏會，學生遍佈南加州。葉校長後繼有人，在耄耋之年仙遊，亦可安息矣。