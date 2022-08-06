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裴洛西強行訪台 贏了面子輸了裡子

關山／羅斯密

就在8月2號晚上，美國眾議院議長裴洛西在全世界華人圈的萬眾矚目下，東躲西藏、左彎右繞，終於訪台成功。海內外部分華人同胞觀後大都義憤填膺、齊聲譴責，同時又對中國政府的「軟弱」表現極度不滿意，大傢伙都說：費甚麼話呀，給老太婆的轉機打下來不就完了嗎？！雖然氣惱了一天，但是當我冷靜下來後，才覺得北京政府的決策是明智的，有以下諸多好處。

首先，從國家戰略層面講，此刻為了裴洛西公然踐踏兩岸一中的紅線，魯莽的打下她的座機，將引發中美大規模戰爭。而眼下中國的總體戰略勢頭發展良好，芯片、大飛機兩個西方世界高科技的最後堡壘即將在三至五年內攻克，新型電子彈射航母還在安裝測試，經濟規模巨大而且財政富裕，中方需要的是時間；而美國製造業已經凋敝，經濟發展也遇到瓶頸，通膨高起，因此為了轉嫁國內矛盾，急於尋機爆發大戰，打亂中國的發展步伐，才是美國的國家利益。因此，此時為了臉面不顧一切的硬拚，並不符合全中國人民的長遠利益。以退為進，韓信背水勝趙軍；臥薪嘗膽，三千越甲可吞吳。筆者相信中國高層也是權衡了利弊，做出了理性的選擇。

第二，經此一闖，美國政府和台灣政府等於是摘下面具，公開反對一中政策，大家也就不藏著掖著了。那麼，接下來中共的二十大也就不再把對台政策兩分，不再強調和平統一，而是要重點謀劃武力統一台灣了。因為美國已經把分裂中國的意圖明明白白的表達出來，總統第二順位繼承人來訪台宣示聯美抗中事宜了，那麼今後一段時期內中美關係將急劇惡化，美國像乞求中國購買國債、降低關稅那是想都不用想了；另外對於俄烏戰事中國將半公開的要支持俄羅斯了，也不用維護中美彼此的面子了。果若如此，那麼對俄烏戰爭勝利的天平無疑會倒向俄羅斯，因為中國的國力太強大了，有14億中國人民做後盾，俄羅斯穩贏，而北約已經是強弩之末、力有未逮了，歐美聯盟早晚會分崩離析。

第三，在國際輿論上，裴洛西訪台也沒有贏得歐洲的鼎力支持，甚至美國的主流媒體都批評裴洛西為了個人私利打破了台海現狀，言辭犀利。美國一天到晚叫嚷著中國不要打破台海現狀，這下子可好，美國議長帶頭打破現狀，接下來中國圍繞著台灣島緊迫軍演，甚至將來動手，都有了十足的理由，因為是美方先「打破了現狀」，真是搬起石頭砸自己的腳。

總之，裴洛西強行訪台，壞了總統拜登的事兒，使中美高層進一步溝通障礙重重，還嚴重傷害了經濟上與中國探討取捨的可能性，又促使中國政府幾乎放棄了和平統一台灣的選項，可以說一個任性的高齡家庭主婦搞砸了美國的全球戰略，可謂智商情商都太低，她自己贏了面子，美國作為大國卻輸了裡子，得不償失。

波洛西 俄羅斯 華人

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