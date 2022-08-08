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分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事

連2天檢測陰性 拜登結束隔離 回德拉瓦老家

智堅論文陳述明顯不通

吳南風／洛杉磯

學術倫理不尊重，

中文英文錯字同；

論文類同多如林，

硬拗不智也不通！

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裴洛西與劉德音 誰讓台灣更安全？

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議長訪晤

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