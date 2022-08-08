中美台之爭關鍵：中國人堅持一中 美方不表反對

1972年2月28日尼克森和周恩來簽訂的「上海公報」，其中：「美方認知到（acknowledge）海峽兩岸所有的中國人都堅持一個中國，台灣是中國的一部分（台灣國民黨政府始終堅持代表「全中國」）。並對這一立場不表反對（not to challenge）。」

美國簽署「上海公報」時，認為「兩岸中國人堅持一個中國」美國就不反對。假設台灣地區國民黨是萬年執政黨。

在民進黨 成為台灣地區執政黨後，由不堅持「一個中國」發展出「抗中保台」大旗。在此政治背景下，美國拜登 政府口口聲聲說主張「一個中國原則」，和尼克森時代「一個中國」起了本質的變化。當前美版「一個中國」是民進黨表明：台灣中國人主張，「台灣不是中國一部份」。激進台獨人士，根本主張「台灣人不是中國人」。

問題是民進黨計劃在台灣的「全民公投 」尚未舉行，不能明確肯定「台灣的中國人決定台灣不屬於中國」。假設，拜登設計「亞太安全體係」成功，拉住日本、韓國、歐盟組成保障台灣安全「軍事機制」。讓民進黨有「空間」（即老共說「台獨空間」），大大方方搞一場「全民公投」，就可以宣布成立「台灣共和國」。

老共最近一再說：不允許存在「台灣獨立空間」，就是不讓民進黨在台灣有可能搞「全民台灣獨立公投」。正式表達放棄「堅持一個中國」原則。

「上海公報」預留了「台灣的中國人有一天可以不堅持一個中國」可能性。中國必須早日堵掉這個漏洞。