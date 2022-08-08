教宗方濟斯 加拿大之旅評論

羅馬天主教教宗 方濟斯於7月24日展開為期六天加拿大 深度之旅，創造了過去教宗對國際探訪之另類宗教活動。首先他的目標精準和明確，擔負了勇氣為過去參與加拿大政府百年來的錯誤，衷心請求受難倖存者及其家屬寛恕，並表示深深懺悔。

加拿大黑色祕密Canada Dark Secret於1990年代起，漸漸浮現於世界媒體上。美麗善良，地博物豐，山明水秀，現代高度文明，民主自由的國際形象，竟然存在著超過百年時間，犯了「種族文化滅絕（Cultural Genocide）」罪惡。

由加拿大政府主導支持，並由加拿大天主教會或一些基督教組織實際強制執行「原住民 小孩住宿學校」，於1831年開始了第一個學校。直到最後一學校於1996年正式結束。前後共有165年之久。

原住民，也就是美州印地安人，被歐洲人於1600年代入侵並統治。歐洲人自認擁有人類文明的最高峰。

當年的加拿大總理John Mcdonald，1867-1873年和1878-1891年，加上當年的加拿大保守黨強人Nicolas Darvin合作下，據資料顯示在這段時間裡共有大約15萬個小孩被送往全加拿大一共有139家寄宿學校。

1920年，加拿大政府通過「Indian Act」印地安人法案，原住民父母不許拒絕政府官員強制帶走甚至年僅四歲的兒童。孩子們在學校上課生活，有如集中營管理，不許講自己的語言，放棄自己之文化習俗，遵守嚴厲的規範；加上生活品質和衛生環境缺乏，孩子甚至還受到體罰和性侵。長大以後，他們受到後創傷性壓力症，酒精及毒品上癮甚至自殺頻傳，就算後來回到同族家庭，也因生活習慣和語言溝通障礙，造成無以倫比的消沉心態，難以再度融合自己原來的身分認同。

自2021年初，有些廢棄寄宿學校原址擁有權改變，原居民族群用地下探測器，發現了在學校附近荒野地埋了多處小孩骸骨。在Saskatchewan的Marieval School附近發現了沒有墓碑的共有751墓穴；另外在British Columbia地區，前Kamloops Indian School也發現了215個小孩骸骨。專家指稱這些發現只不過是個「 開端」，接下來將會有更多的駭人發現接踵而至。直至登錄於Truth and Reconciliation Commission以來，已有2800屍體立案，根據實際估計可能會高達6000人。

新的亂葬崗不斷曝光，加拿大羅馬大主教聯盟發表正式聲明，去年9月份承認「關於我們天主教教會部分會員，參與暴行濫權，加於被害人在身體、精神、感情、心靈、文化和性侵的荼害深表歉意」。

今年3月，一個加拿大原住民部落領導前往梵蒂岡會見教宗，並進行了一系列的會議。教宗表示鄭重地請求上帝寛恕，並深表悲痛。他聲明已經宣布「我將會和我的弟兄，加拿大的大主教們到達加拿大，進行這次懺悔之旅」。教宗今年已高齢85，他強忍著最近右膝蓋韌帶破裂之苦，以拐杖和輸椅進進出出於無數的大型活動。這個勇氣和謙卑值得我們尊敬。